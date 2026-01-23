Недостаточная физическая активность приводит к рискам сердечных и онкологических заболеваний, повышенному давлению и ухудшению иммунитета, сообщил «Ленте.ру» фитнес-тренер и хореограф LDFA Сергей Побегалов. Он напомнил, что, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти треть населения планеты не поддерживает необходимый уровень физической активности.

Гиподинамия — нарушение функций организма, возникающее вследствие снижения физической активности. Иногда ее называют «болезнью офисного работника», поскольку такие состояния у людей начали фиксировать по мере активной урбанизации и развития технологий, снижающих необходимость применять физическую силу в повседневной жизни.

По его словам, гиподинамия возникает не только из-за отсутствия занятий спортом. Если организм в целом получает недостаточно движения, начинают страдать сосуды, метаболизм и иммунитет.

«Рано или поздно организм начинает расплачиваться — высоким давлением и уровнем сахара в крови, воспалениями, повышенным риском сердечных и онкологических заболеваний», — пояснил Побегалов.

Эксперт подчеркнул, что медики уже не первый год связывают невыраженный, но систематический недостаток движения с ростом хронических заболеваний. В их числе ишемическая болезнь сердца, диабет второго типа, некоторые виды рака и деменции.

Вместе с этим фитнес-тренер отметил, что для того, чтобы считаться активным человеком, одной тренировки в спортзале за неделю будет мало. Движение должно стать частью повседневности: это могут быть прогулки, физическая работа по дому, перерывы на разминку во время сидячей работы.

В июне 2024 года ВОЗ сообщила, что порядка 1,8 млрд взрослых людей (31% от взрослого населения планеты) не соблюдают минимальный уровень физической активности. В организации подчеркнули, что показатель снизился примерно на 5% с 2010 по 2022 год и предупредили, что такими темпами к 2030 году доля малоподвижных людей может составить 35%.

«Физическая неактивность представляет собой скрытую угрозу для здравоохранения, значительно увеличивая степень тяжести хронических заболеваний», — подчеркнул доктор Рюдигер Крех, директор по вопросам укрепления здоровья населения ВОЗ.

Эксперты ВОЗ рекомендуют посвящать по 150 минут в неделю умеренным физическим нагрузкам, а интенсивным — по 75 минут. По оценкам организации, в период с 2020 по 2030 год устранение последствий физической неактивности обойдется мировой системе здравоохранения в $300 млрд, если проблему не удастся решить.

Пониженная физическая активность влияет и на распространение ожирения. Согласно данным Росстата, в России по итогам 2024 года почти на полмиллиона выросло общее число людей с ожирением — с 2,4 млн до 3 млн человек. Общемировая численность людей с этим заболеванием в 2025 году превысила 1 млрд человек.

Эксперты из сферы здравоохранения обращают внимание, что избыточное накопление жировой массы происходит из-за того, что объемы потребляемой энергии (пища) значительно превышают объемы расходуемой (физические нагрузки).