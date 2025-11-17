В России прибыль букмекерских контор за последние пять лет выросла в 12,6 раз. Об этом исполнительный директор «Центра борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков сообщил изданию «Постньюс».

Если в 2019 году выручка с легальных букмекерских контор составляла 137,5 млн руб, то в 2024 — 1,73 млрд руб. Эксперт уточнил, что прирост составил 42%.

По его словам, с учетом теневого оборота этот рынок может оцениваться в 5 трлн руб.

«Если легальный рынок оценивается в 3 трлн руб., то с учетом теневого оборота — уже 5 трлн руб., что превышает бюджет Москвы», — подчеркнул он.

Ходыков добавил, что из-за легализации азартных игр в России растет число лудоманов. Он связал эту тенденцию также с активной рекламой букмекерских контор. По его словам, 81% игроков делают ставки онлайн, а наиболее подвержены этим играм дети.

Зампредседателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова в беседе с «Постньюс» объяснила, что азартные игры воспринимаются как безвредное и легальное развлечение. По ее словам, игрок не осознает рисков.

«Для психики становится неким якорем: я поставил — я выиграл. Из-за этого лудоман возвращается к игре, потому что был зафиксирован положительный опыт, который хочется повторить и приумножить», — рассказала она.

Ранее Минфин России разработал законопроект, в котором предложил создать игорную зону в Республике Алтай. В ведомстве объяснили, что это поможет в развитии региона привлечет в него туристов.

Президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса Игорь Балло счел эту инициативу «пиаром». По его словам, Алтай для этого «не очень перспективная зона». Балло подчеркнул, что проект следовало бы реализовать в Московской области.