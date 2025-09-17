Похороны театрального режиссера Юрия Бутусова, трагически погибшего 9 августа в Болгарии в результате несчастного случая, состоятся в Москве 21 сентября. Об этом ТАСС сообщила его вдова Мария. Церемония пройдет на Кунцевском кладбище в полдень.

Бутусов трагически погиб 10 августа во время семейного отдыха в Болгарии. По словам директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока, режиссер утонул в море, не справившись с волнами во время внезапно начавшегося шторма.

Родившийся в 1961 году в Гатчине, Бутусов первоначально получил инженерное образование в Ленинградском кораблестроительном институте, но затем кардинально изменил профессиональный путь, окончив режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства (СПбГАТИ).

Его театральная карьера началась в 1996 году в Театре им. Ленсовета, где постановка «В ожидании Годо» принесла ему две «Золотые маски» и национальное признание.

В 2002 году Бутусов перебрался в Москву, где дебютировал в «Сатириконе» с постановкой «Макбетт» Ионеско. В 2018 году он возглавил Театр имени Вахтангова, но после начала военной операции на Украине покинул пост и уехал из России, продолжив работу в театрах Литвы, Латвии и Норвегии.

В последний год жизни режиссер работал над постановкой «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в Вильнюсском Старом театре. Его последней работой стала постановка «Гедды Габлер» в вильнюсском Молодежном театре.

В интервью литовскому каналу LRT он говорил, что для возвращения на родину «наверное, должен измениться режим». Бутусов проживал в Риге и рассматривал предложение о постоянной работе в Болгарии, где трагически оборвалась его жизнь.

Тело 63-летнего режиссера, утонувшего во время семейного отдыха, было кремировано после прощания, которое состоялось 23 августа в московском Театре имени Пушкина.