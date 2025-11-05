Актера и телеведущего Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в 13:00. Там же в этот день пройдет церемония прощания с ним, сообщает ТАСС со ссылкой на родственников артиста.

Юрий Николаев, уроженец Кишинева, родился 16 декабря 1948 года, получил актерское образование в ГИТИСе в 1970-х. Его карьера на Центральном телевидении СССР началась в 1975 году.

До 1991 года он был лицом программы «Утренняя почта», где зачитывал письма и исполнял музыкальные пожелания зрителей. Впоследствии Николаев вел «Голубой огонек» и новостные передачи, а также выступил продюсером шоу «Угадай мелодию».

Особой вехой в его биографии стало создание фирмы «ЮНИКС» и съемки шоу «Утренняя звезда», открывшего стране таких звезд, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, Валерия и группу «Тату».

О смерти Юрия Николаева в возрасте 76 лет сообщил вечером 4 ноября артист балета Николай Цискаридзе. Несколько лет телеведущий боролся с онкологическим заболеванием.

Тем же утром его срочно доставили в больницу с температурой 39,5 и низким уровнем сатурации. По информации издания «СтарХит», накануне состояние артиста резко ухудшилось из-за тяжелой пневмонии, но он отказался от госпитализации.

Ранее, в ноябре 2024 года, Николаев уже попадал в больницу со средней степенью воспаления легких после внезапного обморока. Сам телеведущий в разговоре с журналистами отмечал, что, несмотря на тяжелое состояние, ему постепенно становится лучше.

Президент России Владимир Путин в среду, 5 ноября, направил родным Николаева соболезнования, назвав его талантливым и отзывчивым человеком, замечательным телеведущим и актером, много сделавшим для творческого воспитания молодежи.