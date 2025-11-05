Депутат Госдумы Николай Новичков заявил в разговоре с NEWS.ru , что для молодых эстрадных исполнителей России стоит учредить премию имени Юрия Николаева. По его словам, такое решение сможет увековечить память народного артиста, десятилетиями радовавшего зрителей.

По словам Новичкова, Николаев на протяжении нескольких десятков лет приносил хорошее настроение каждой советской семье, выступая в эфире программы «Утренняя почта». Он добавил, что россияне ценят и другие проекты, в которых принимал участие артист.

«Поэтому предлагаю учредить в России конкурс и премию имени Николаева для юных и молодых эстрадных исполнителей. Это хороший способ увековечить его творческое наследие», — отметил парламентарий.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе, в 1970-х отучился в ГИТИС на актера театра и кино. В 1975 году он начал работать в отделе дикторов Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Там же до 1991 года вел программу «Утренняя почта» — в эфире он зачитывал письма зрителей, по заявкам которых включали музыкальные выступления. После вел «Голубой огонек» и новостные программы, продюсировал «Угадай мелодию». Создал фирму «ЮНИКС», которая занималась съемками шоу «Утренняя звезда» — благодаря этой передаче первую известность получили Сергей Лазарев, Ани Лорак, Прохор Шаляпин, Анжелика Варум, Валерия, группа «Тату» и другие.

О смерти Николаева в возрасте 76 лет вечером 4 ноября сообщил артист балета Николай Цискаридзе. Артист на протяжении нескольких лет боролся с онкологией.

Утром того же дня Николаева экстренно госпитализировали с пониженной сатурацией и температурой 39,5. По данным издания «СтарХит», накануне его состояние резко ухудшилось в связи с тяжелой формой пневмонии, однако телеведущий отказался ложиться в больницу.

До этого, в ноябре 2024 года, телеведущего клали в больницу с воспалением легких средней степени тяжести, причем госпитализировали после обморока. Журналистам он рассказывал, что состояние у него тяжелое, но постепенно налаживается.