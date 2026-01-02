На борту грузового судна Fitburg, которое финские власти задержали 31 декабря, была конструкционная сталь «российского происхождения», пишет Euractiv со ссылкой на заявление таможенной службы Финляндии.

«Предварительная информация указывает на то, что груз состоял из стальной продукции российского происхождения, на которую распространяются масштабные санкции, введенные против России», — говорится в заявлении таможни.

В настоящее время груз остается под контролем таможенной службы. Продолжается проверка, чтобы установить, распространяются ли санкционные европейские нормы на конкретный случай.

Судно Fitburg, которое следовало под флагом Сент-Винсента и Гренадино, остановили в канун Нового года, после того, как утром 31 декабря оператор Elisa заявил о повреждении кабеля в исключительной экономической зоне Эстонии.

После этого финская Пограничная служба обнаружила Fitburg в своей исключительной экономической зоне — с опущенной в воду якорной цепью. Судно было взято под контроль в финских территориальных водах и отконвоировано в порт Кантвик.

По информации сервиса отслеживания кораблей MarineTraffic, Fitburg следовало из Санкт-Петербурга в Израиль.

Euractiv отмечает, что на борту находились 14 членов экипажа — из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. По данным издания, всех их допросила финская полиция, двое были задержаны, а еще двоим запретили покидать страну.

Посольство России в Хельсинки получило уведомление о задержании судна, но в ведомстве подчеркнули, что обращения от моряков пока не было.

Это не первое подобное происшествие в регионе. В декабре 2024 года произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2, после чего вышли из строя еще три кабеля между Эстонией и Финляндией. Тогда финские власти задержали танкер Eagle S, заподозрив его команду в причастности.