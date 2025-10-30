Персональное обращение первой леди США Меланьи Трамп к президенту России Владимиру Путину стало катализатором процесса по воссоединению разделенных семей в России и на Украине. Как заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, благодаря этому дипломатическому каналу удалось оперативно организовать возвращение семи детей к родным на Украину и одной девочки — в Россию.

По словам дипломата, весь процесс воссоединения проходил при международном наблюдении — факты передачи детей фиксировали представители Международного комитета Красного Креста, которые непосредственно сопровождали несовершеннолетних во время передачи их родителям и близким родственникам. Ключевую роль посредников в этой гуманитарной миссии взяли на себя Катар и Ватикан.

Как отметил Дарчиев, Меланья Трамп выразила особую признательность за готовность российской стороны предоставить исчерпывающую и объективную информацию по рассматриваемым случаям.

Письмо супруги президента США Дональда Трампа Владимир Путин получил от главы Белого дома в августе во время встречи на Аляске. В своем обращении жена американского лидера призывала президента России обеспечить защиту детей и реализовать эту гуманитарную инициативу, как она выразилась, «одним росчерком пера». Со стороны Украины благодарность за этот шаг Меланье Трамп выразил глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

В начале октября Меланья Трамп публично сообщила о получении ответа от российского лидера на свое обращение, касающееся защиты украинских детей.

Выступая в Белом доме, первая леди США подчеркнула наличие «открытого канала коммуникации» с президентом России по этому вопросу, уточнив, что «на протяжении последних трех месяцев стороны провели несколько неформальных встреч и телефонных переговоров — все в духе доброй воли».

Она также выразила оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования российско-украинского конфликта, заявив: «Я надеюсь, что мир наступит скоро — он может начаться с наших детей».

Во время июньских переговоров Москвы и Киева в Стамбуле украинская сторона передала России список из 339 детей, предназначенных для возвращения в страну.

Как тогда пояснил помощник президента России Владимир Мединский, каждая позиция в этом перечне должна была пройти индивидуальную проверку.

Позднее российская сторона заявляла, что в списке «нет ни одного похищенного ребенка», а большинство упомянутых детей никогда не находились на территории России. Также утверждалось, что около 50 человек из списка являются совершеннолетними, что указывает на неточности в составлении документа.

Эти заявления стали прямым ответом на обвинения со стороны Украины, где уполномоченный по правам ребенка Дарья Герасимчук ранее говорила о «депортации» Россией тысяч несовершеннолетних. Кремль последовательно отвергает эту терминологию, настаивая на определении «эвакуация» и подчеркивая, что все перемещения детей осуществлялись исключительно в целях их безопасности, без случаев принудительного разлучения с семьями.