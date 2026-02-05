Таиланд по-прежнему настроен на вступление в БРИКС, к которому он пока присоединился в качестве страны-партнера. При этом решение о расширении объединения принимается консенсусом. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Бангкоке Евгений Томихин.

Дипломат напомнил, что еще в 2024 году, когда Россия председательствовала в БРИКС, Таиланд принял решение о присоединении к БРИКС в качестве полноформатного члена. Как раз тогда происходило расширение блока, «и это требовало определенного времени по инкорпорированию новых стран, по выполнению ими соответствующих процедур».

«Поэтому была предложена такая категория, как страны- партнеры БРИКС. Насколько я помню, здесь нет никаких ограничений в том, сколько нужно быть партнером перед тем как стать полноформатным участником этого объединения», — рассказал Евгений Томихин.

По словам посла России, «Таиланд продолжает двигаться в этом направлении».

«Наши таиландские коллеги, в том числе из правительственных органов, говорят нам, что решение о присоединении к БРИКС в качестве полноформатного члена неизменно. Я думаю, что это решение было принято таиландской стороной, исходя из той ситуации, которая складывается в мире, исходя из тех изменений, которые происходят в мировой экономической системе», — рассказал посол.

Как отметил собеседник RTVI, Россия с самого начала рассматривала Таиланд «как сильного кандидата на членство в БРИКС».

«Но действует правило консенсуса, поэтому таиландские друзья ведут диалог со всеми участниками этого объединения. Мы им желаем успеха. Повторюсь: нет никаких временных рамок для того, чтобы пройти этап партнерства», — признал Евгений Томихин, напомнив, что в этом году председателем в БРИКС будет выступать Индия.

С 1 января 2025 года Таиланд (подавал заявку на вступление в БРИКС) получил статус страны-партнера объединения. Годом ранее к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились еще четыре страны — Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Это была самая крупная волна расширения БРИКС.

Саудовская Аравия, чья заявка на вступление также было одобрена, в итоге решила оставить статус приглашенной страны. Аргентина же вовсе передумала и отозвала свою заявку после того, как на выборах победил президент-либертарианец Хавьер Милей.