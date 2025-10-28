Красноярский городской совет депутатов досрочно лишил полномочий Вячеслава Дюкова, в действиях которого прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства. Решение было принято на внеочередной сессии 28 октября. В 2024 году его исключили исключили из «Единой России» за слова о том, что «в контрактники в основном попадают алкоголики, бомжи и зеки».

Вопрос по Дюкову рассматривался около 15 минут. Сам он присутствовал на обсуждении.

Выступивший докладчиком зампред комиссии по местному самоуправлению Антон Жеребцов рассказал, что горсовет получил два пакета материалов, в которых говорилось о фактах появления конфликта интересов при рассмотрении Дюковым обращений от ООО «Специализированный застройщик “Техинвест”» и некоммерческого партнерства «Союз ветеранов военной разведки». Один пакет документов пришел из прокуратуры Красноярска, второй — от управления губернатора Красноярского края по профилактике коррупции.

В обоих пакетах сообщалось об одних и тех же фактах, с той разницей, что губернаторское управление предлагало проверить, соблюдает ли Дюков требования о предотвращении конфликта интересов, тогда как прокуратура прямо указывала, что депутат нарушил антикоррупционное законодательство.

Как отметил Жеребцов, Дюков должен был сам сообщить о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, причем не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему об этом стало известно.

Если этого не было сделано, бездействие депутата признается правонарушением и в этом случае его полномочия прекращаются досрочно, продолжил докладчик.

Неделей ранее, 21 октября, в красноярском горсовете депутатов состоялось заседание комиссии по соблюдению требований, служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов, которая единогласно решила, что Дюков нарушил антикоррупционное законодательство. Она рекомендовала применить к нему эту меру ответственности, изложил Жеребцов.

Следом выступил прокурор Красноярска Валерий Юхновец. Он заявил, что Дюков лоббировал интересы коммерческих организаций, используя свой правовой статус.

«Тем самым создавались фактически неравные условия для иных представителей бизнеса», — сказал глава Юхновец.

Затем слова попросил сам Дюков. Он выразил надежду, что все проголосуют «по совести» и что они с коллегами еще не раз встретятся, «в том числе в этом зале». Перед началом голосования депутат покинул помещение.

По итогам голосования председатель горсовета депутатов Наталия Фирюлина объявила, что решение о досрочном лишении Дюкова мандата принято.

Сам Дюков опубликовал в своем телеграм-канале фото экрана с результатами голосования — 21 депутат высказался «за» и четверо воздержались. «Против» не проголосовал никто.

«Меня убрали за правду»

Дюков расценил решение о его изгнании из горсовета как «завершение очередного этапа более чем полуторагодовой “травли”». Коллег, которые проголосовали за это, он устыдил за «рабское рвение». Он счел, что обвинения в конфликте интересов «высосаны из пальца» и «никем не доказаны».

«Меня убрали за правду. Убрали те, кто сам погряз в “конфликтах интересов”, потому что это они — бизнесмены по жизни и решалы, а не я. За то, что я не боялся называть вещи своими именами: вора — вором, дурака — дураком, предателя — предателем», — написал Дюков.

Он также допустил, что некие недоброжелатели могут начать фабриковать улики с целью его ареста «любыми путями по любым обвинениям».

«Поэтому, чтобы знали все… В квартирах, гаражах и дачах у меня, моих умерших родителей и близких родственников, их автомобилях и рабочих кабинетах нет и не может быть никаких наркотиков, оружия, экстремистских документов, детской порнографии или еще чего-то там подобного!» — заявил Дюков.

Скандал из-за слов Дюкова

Вячеслава Дюкова лишили мандата на следующий день после того, как он обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку и при необходимости возбудить уголовное дело в отношении заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко. Жалоба была связана с резонансными высказываниями последнего.

Пономаренко на подкасте в паблике «Амбассадор Сибири» назвал «коренными» жителями региона татар и киргизов, «которых отсюда когда-то выдавили». Также он охарактеризовал Сибирь как «плавильный котел», где живут представители 169 национальностей, и сделал вывод, что все ее нынешнее население — «либо приезжие, либо потомки приезжих». Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в разговоре с RTVI назвал слова Пономаренко «абсолютно неуместными».

В феврале 2024 года Дюкова исключили из «Единой России» после того, как он в публичной дискуссии высказал мнение, что «в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зеки и так далее». Депутат позже извинился за это высказывание.

В апреле 2022 года Дюков, медик по профессии, объявил о решении отправиться в Донбасс. «Буду счастлив и удовлетворен, что хотя бы этот месяц на поле боя, в медпункте бригады или этапах эвакуации помогу пусть даже немногим ребятам сохранить жизнь или вернуться в строй или к мирной работе. Просто сделать, что смогу», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».