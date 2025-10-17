Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в разговоре с RTVI назвал «абсолютно неуместными» слова первого вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко, назвавшего «коренными» жителями региона татар и киргизов, «которых отсюда когда-то выдавили». Чиновник охарактеризовал Сибирь как «плавильный котел», где живут представители 169 национальностей, и сделал вывод, что все ее нынешнее население — «либо приезжие, либо потомки приезжих».

Пономаренко назвал Сибирь «плавильным котлом» в интервью на подкасте в паблике «Амбассадор Сибири» во «ВКонтакте». «Понятно, что мы здесь все в Красноярске отчасти приезжие. <…> Как говорят про Америку, что она “плавильный котел”, Сибирь в целом “плавильный котел”, Красноярский край “плавильный котел”. Поэтому коренные здесь качинские татары, кыргызы, которых отсюда когда-то выдавили… А все мы либо приезжие, либо потомки приезжих», — сказал замгубернатора Красноярского края.

«Политическая напряженность»

Комментируя слова Пономаренко, зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев указал на недопустимость того, что те, кто не являются специалистами в вопросе этногенеза сибирских народов, проводят аналогию с конкретным народом другой страны, поскольку это создает «политическую напряженность».

«Когда люди начинают оперировать современной терминологией, проводя аналогию с конкретным народом, проживающим в конкретном государстве Киргизия, это наименование — киргизы — так скажем, перекладывать на каких-то там дальних возможных или невозможных предков, основываясь на каких-то своих представлениях о науке, не будучи специалистами, это очень часто вызывает политическую напряженность. Мы живем в достаточно напряженное время, и конечно, такие заявления абсолютно неуместны», — подчеркнул депутат в разговоре с RTVI.

По словам Матвеева, «при желании там можно выводить одних родственников от других» путем изучения ДНК и РНК.

«Но надо понимать, что складывание определенной национальности, которое потом связывалось с каким-то конкретным государством, допустим, у тех же русских и славянских племен, это более поздний процесс», — отметил он.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов назвал рассуждения красноярского вице-губернатора «вредными домыслами» и предупредил о последствиях.

«Когда безответственные блогеры-недоучки несут несусветную чушь — это полбеды. Но когда российское официальное лицо, облеченное властью, не задумываясь о последствиях, высказывает вредные домыслы в духе идеологии “ордынства” Руси, вот тут уже беда», — написал он в своем телеграм-канале.

Кабанов выразил мнение, что когда российский политик начинает углубляться в национальный вопрос, делая публичные заявления о «происхождении» российских земель, то он должен понимать «все риски и последствия».

Скандал из-за слов о Сибири как «исторической родиной узбеков»

Летом 2025 года депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Халид Таги-заде лишился мандата после того, как назвал свой регион «исторической родиной узбеков», напомнил Кабанов.

В военных блогах и Госдуме резко осудили высказывание Таги-заде на заседании югорской Думы 29 мая. Тогда в ходе дискуссии на тему высокой рождаемости среди иностранцев он заявил, что «мигранты разные бывают», и стал рассуждать о том, что Югра и часть Тюменской области — «это исторически Сибирское ханство было, правил, как известно, хан Кучум».

«Это династия Шибанидов — правящая узбекская династия, выходцы из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину», — сказал Таги-заде.

После этого депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев направил обращение Генпрокурору России с просьбой проверить эти высказывания на предмет разжигания межнациональной розни и угрозы территориальной целостности страны. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев назвал Таги-заде «провокатором», а его высказывания ― «идиотскими». Он также расценил реплику югорского парламентария как «атаку на всю Россию» и «обоснование замещения коренного народа мигрантами».

Сам Таги-заде извинился за свои слова в соцсетях, а также на заседании югорской Думы. В июне его лишили зарплаты и должности зампреда комитета по соцразвитию, а в июле он досрочно сложил депутатские полномочия.