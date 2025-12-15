Генеральная прокуратура постановила прекратить выпуск туалетной бумаги «Московская», на рулонах которой были изображены Кремль и Собор Василия Блаженного. Тираж из 12 тысяч рулонов «уничтожен в гидроразбавителе», сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев. Директора ООО «Тверь Тиссью» решено не привлекать к уголовной ответственности.

Скандал вокруг туалетной бумаги «Московская» разгорелся месяц назад, когда на изображение собора на рулоне обратил внимание Матвеев. Депутат рассказал тогда корреспонденту RTVI, что подготовил запрос на имя прокурора Тверской области, однако затем решил направить письмо в Генпрокуратуру.

«Вообще можно было бы рулоны и не уничтожать, а просто заменить изображение на портрет директора. Кто найдет новый дизайн туалетной бумаги «Московская» пришлите: что там?» — ехидно отреагировал Матвеев на решение по «Тверь Тиссью» в своем телеграм-канале.

В беседе с RTVI депутат рассказал, что задачей его обращения в Генпрокуратуру было создание прецедента по привлечению к ответственности за нарушение закона против «крестопада». Матвеев убедился, что прокуратура настроена реагировать, и это, по мнению парламентария, самое главное.

«Но я не могу дежурным по стране. Мне народ пишет, фотографии шлет примеров — обращайтесь сами в прокуратуру, прецедент есть, реакция есть. А таких фактов много. Мое обращение в прокуратуру было развернутым, там было около десятка примеров из разных регионов. Подождем, что дальше, какова будет реакция по ним», — заявил Матвеев.

Депутата интересует, как надзорное ведомство будет реагировать на уже существующие изображения храмов без крестов. Например, на витражи работы Зураба Церетели в Москве на станции метро Трубная.

«Там еще москвичи сами крестики вешают», — рассказал депутат.

«Интересно, каким будет реагирование не на те нарушения, которые прямо вот сейчас совершены, а на уже имеющиеся изображения или, например, тактильные модели храмов для незрячих фонда Усманова и Минкультуры, сделанные несколько лет назад. Потому что принятый Госдумой закон делает единственное исключение — для фотографий советского периода», — пояснил Матвеев.