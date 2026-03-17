Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил при ракетном обстреле Израиля, в результате которого погиб его отец Али Хаменеи, поскольку за несколько минут до удара вышел из дома. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на утекшию аудиозапись обращения главы протокольной службы канцелярии главы государства Мазахера Хоссейни к высокопоставленным священнослужителям и командирам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Израильская баллистическая ракета атаковала резиденцию Хаменеи 28 февраля в 9:32 по местному времени (9:02 мск). Незадолго до этого Моджтаба Хаменеи вышел прогуляться по саду. В результате удара он получил незначительную травму ноги.

«[Моджтаба Хаменеи] был снаружи <…>, когда по зданию был запущен снаряд. Его жена, госпожа Хаддад, погибла мгновенно», — утверждает Хоссейни.

Хаменеи-младший жил в той же резиденции, где и его отец. Она располагалась в Тегеране. На ее территории находился религиозный зал, в котором Али Хаменеи выступал с речами, и дома других его детей.

28 февраля Хаменеи и высокопоставленные чиновники службы безопасности собрались на совещание, когда территорию комплекса атаковали израильские ракеты. По словам Хоссейни, удары пришлись сразу по нескольким объектам резиденции и, вероятно, были направлены на уничтожение всей семьи Хаменеи.

В числе погибших оказались Али Хаменеи, жена и сын Моджтаба Хаменеи, глава КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и др.

The Telegraph указывает, что запись утекла на фоне неопределенности вокруг судьбы Моджтабы Хаменеи. Ранее президент США Дональд Трамп заявил: «Мы не знаем, мертв он или нет». Неназванный иранский чиновник подтвердил, что военное командование не располагает информацией о состоянии верховного лидера, и «все командиры не имеют о нем никаких известий».

Как сообщает CBS News со ссылкой на данные американской разведки, Али Хаменеи сомневался в целесообразности передачи власти сыну, считая его «не очень умным» и «неподходящим лидером». Источник в Иране заявил The Telegraph, что слова американцев лишь подтверждают то, что уже было известно внутри страны. «Это не то, о чем американцы должны нам говорить. Все знали, что верховный лидер не хотел, чтобы Моджтаба стал лидером», — отметил он.

«Моджтаба [Хаменеи] был избран, но это произошло вопреки воле верховного лидера и, возможно, против его собственной воли тоже. Мы до сих пор ничего о нем не слышали», — пояснил собеседник издания.

Как отмечает The Telegraph, впервые Моджтаба Хаменеи привлек к себе внимание в возрасте 17 лет, когда в марте 1985 года пропал на неделю, находясь на передовой ирано-иракской войны. Командиры КСИР якобы считали молодого человека «неудачником на войне». Али Фазли, командующий КСИР во время войны, позже написал в своих мемуарах: «Его мученическая смерть не является проблемой, но если его схватят, это обойдется нам очень дорого в плане огласки». Позже Хаменеи-младший был спасен.

Согласно просочившимся записям допросов, с которыми ознакомилась The Telegraph, в 1998 году он провел два месяца в Лондоне в сопровождении 20 телохранителей и осужденного серийного убийцы. Моджтаба Хаменеи, его жена Захра Хаддад-Адель, ее мать и обслуживающий персонал арендовали целый этаж в отеле Sheraton Grand Hotel на Парк-Лейн. Сообщается, что поездка стоимостью более £1 млн финансировалась иранскими властями.

Визит был организован для лечения жены от бесплодия, пишет The Telegraph. Впоследствии она родила сына Багера. Оба погибли 28 февраля.