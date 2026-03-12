Иранское агентство Fars опровергло сообщения о гибели вдовы бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По данным агентства, Мансура Ходжасте Багерзаде жива, а первоначальная информация о ее смерти оказалась ошибочной.

Ранее ряд СМИ, включая Sabereen News, Al Alam и Iran International, распространили сведения о том, что 79-летняя вдова умерла 2 марта после того, как получила тяжелые ранения в результате совместной американо-израильской атаки на Тегеран, начавшейся 28 февраля. Сообщалось также, что некоторое время перед смертью она провела в коме.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в ходе той же операции. После его смерти новым верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи.

По информации Fars, среди погибших в результате ударов также числятся дочь, невестка и зять бывшего лидера, однако их имена официально не раскрываются. Агентство Mehr ранее сообщало о гибели 14-месячной внучки Хаменеи по имени Захра. Моджтаба Хаменеи 12 марта подтвердил гибель сестры и супруги.

Мансура Ходжасте Багерзаде родилась в 1947 году в семье бизнесмена. Она вышла замуж за Али Хаменеи в 1964 году. До начала конфликта она вела непубличный образ жизни. У пары было шестеро детей и семеро внуков.