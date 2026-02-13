На заседании кабмина ФРГ 11 февраля «было принято решение о распределении ключевых центральных должностей» дипведомства за рубежом. При этом ротация традиционно происходит летом, а конкретные кадровые назначения заранее не комментируются. Так представитель МИД Германии на правительственной пресс-конференции в Берлине ответил на вопрос о том, действительно ли утверждена замена некоторых послов, в соответствии с которой Александр Граф Ламбсдорф должен переехать в Израиль, а его преемником в Москве должен стать Клеменс фон Гетце. На это обратил внимание RTVI.

Тема утверждения кандидатур новых послов, в том числе в России, о чем ранее сообщил Spiegel, «затрагивалась на пресс-конференции в среду» 11 февраля по итогам заседания кабмина, подтвердили RTVI в Отделе печати и информации федерального правительства Германии. В ведомстве сослались на протокол ответов представителей разных министерств, включая МИД, на вопросы журналистов.

На вопрос о том, действительно ли было принято решение о кадровых перестановках в отношении некоторых должностей послов и верно ли, что посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф отправится в Израиль, а на его место в Москву приедет нынешний посол в Мексике Клеменс фон Гётце, спикер от МИД ФРГ прямого ответа не дал.

«Это не может быть подтверждено нашим ведомством. Назначение послов — многоэтапная процедура, и в рамках этой многоэтапной процедуры Венская конвенция требует, чтобы принимающая страна сначала была проинформирована о планируемой отправке, а затем дала согласие. <…> В соответствии с дипломатической и протокольной практикой, такие кадровые назначения не могут быть подтверждены до тех пор, пока процесс не будет завершен. Таким образом, мы не хотели бы предвосхищать это решение, которое лежит на принимающей стране, и до тех пор мы не можем подтвердить персоналии», — рассказал официальный представитель немецкого МИД Йозеф Хинтерзейер.

Дипломат добавил, что его пояснение, «возможно, упростит ответы на подобные вопросы до лета».

Он уточнил, что не хотел бы делать публичных заявлений, но и не опроверг утечки о предстоящей смене послов.

«Конечно, это правда, что в порядке ротации каждый год летом многие коллеги меняют свои посты за границей, в том числе многие руководители немецких зарубежных представительств. По предложению министра иностранных дел сегодня [11 февраля] в кабинете министров был утвержден перечень ключевых центральных должностей. Таким образом, германские интересы и в будущем будут представлены очень опытными дипломатами. Конечно, заполнение этих очень важных должностей, которое было принято сегодня в кабинете министров, имеет большое значение. Тем не менее, я бы хотел и дальше придерживаться того, чтобы не комментировать в деталях эти личные назначения», — заключил Хинтерзейер.

Ранее в посольстве Германии в Москве заявили в ответ на запрос RTVI, что подобные назначения дипломаты подтверждают «только после того, как правительство принимающей страны заявит о своем согласии с назначением».

С 2023 года должность посла Германии в России занимает немецкий дипломат, бывший депутат Европарламента и бундестага Александр Граф Ламбсдорфф.