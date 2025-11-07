Репетиции с актером Михаилом Ефремовым в театре Никиты Михалкова стартуют в начале декабря. Именно тогда заслуженный артист России, после длительного перерыва, приступит к работе над своей ролью в спектакле «Без свидетелей». Об этом рассказал изданию «Абзац» директор «Мастерской «12» Игорь Попов.

«Репетиции у него пока не начались», — отметил он.

По словам Попова, в настоящий момент в культурном учреждении идет подготовительный этап: утверждаются сценическая форма, декорации и костюмы.

Ефремов был принят в труппу театра в начале сентября, а премьера постановки, где его партнершей станет Анна Михалкова, намечена на февраль 2026 года.

Центр театра и кино под руководством Михалкова был создан в 2019 году, а в мае 2024-го его переименовали в «Мастерскую «12». Основу творческого коллектива составили молодые выпускники Академии кинематографического и театрального искусства.

Первые сообщения о возможном трудоустройстве Михаила Ефремова в театре Никиты Михалкова появились в июне 2025 года. Первоисточником информации выступила журналистка Ксения Собчак, которая сообщила, что артист направил режиссеру личное письмо, нашедшее у того эмоциональный отклик. Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Никита Михалков.

Дело Ефремова

В сентябре 2020 года суд первой инстанции приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Основанием для этого стало смертельное ДТП, которое Ефремов устроил в пьяном виде. Его автомобиль выехал на встречную полосу, что привело к гибели водителя фургона «Лада», скончавшегося в больнице от травм.

Однако уже в октябре того же года Московский городской суд, пересмотрев дело, смягчил приговор, сократив срок заключения до 7,5 лет. Позже, в 2023 году, осужденный предпринял попытку изменить вид наказания, ходатайствуя о замене неотбытой части срока на принудительные работы, но в конечном итоге отозвал свое ходатайство.

В феврале актер подал прошение об УДО, оно было одобрено судом в марте. По словам адвоката, после освобождения из колонии его подзащитный, Михаил Ефремов, намеревался вернуться в Москву для прохождения курса лечения от хронического заболевания легких.

В апреле 2025 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), и Михаил Ефремов был освобожден из колонии досрочно.