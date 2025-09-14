На следующей неделе центральные области России, в том числе Москва, вступят в фазу метеорологической осени. Последние по-настоящему теплые дни сменятся типичной для сентября погодой с дождями и прохладой.

Как сообщил РИА Новости метеоролог Евгений Тишковец, столицу ждут обильные осадки и существенное понижение температуры, когда воздух будет прогреваться лишь до +11 градусов.

Однако воскресенье, 14 сентября, еще проходит в столице совершенно по-летнему. В Москве до +19 градусов, без ветров и осадков. Также в запасе у москвичей остается несколько теплых дней до прихода осенних холодов.

Ранее главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RTVI, что в столице первые дни следующей недели будет сохраняться комфортная температура воздуха. Однако с 17 сентября ситуация изменится — в Москву придет атмосферный фронт, который принесет дожди и пока небольшое, но похолодание.

Тем временем суточный рекорд высокого атмосферного давления обновляется в Москве второй день подряд. Утром в воскресенье оно достигло 762 миллиметров ртутного столба. Об этом рассказал синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.