Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным призвал его провести прямую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения территориальных вопросов и попросил его быть «реалистом». Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Беседа двух президентов состоялась 18 августа прямо во время переговоров Трампа в Белом доме с Зеленским и представителями европейских стран. Их частный разговор продлился около 40 минут. Его единственным публично объявленным результатом стала договоренность о повышении уровня делегаций России и Украины.

Как передает Axios, ссылаясь на представителя Украины, Зеленский в ходе встречи заявил Трампу о своей открытости к диалогу по территориальным проблемам, однако подчеркнул, что обсуждать их можно исключительно один на один с Путиным. Американский президент поддержал эту позицию.

В Кремле неоднократно заявляли о невозможности территориального обмена с Украиной. Владимир Путин, затрагивая эту тему, апеллировал к «старинному правилу: там, где ступает нога русского солдата, то наше». В то же время МИД России указывал, что любые будущие договоренности с Украиной должны будут включать в себя вопрос о территориальных изменениях.

Согласно публикации, США, Европа и Украина создали совместную комиссию по разработке гарантий безопасности для Киева под руководством госсекретаря Марко Рубио. Источник утверждает, что ее члены в ближайшие дни намерены работать «с утра до вечера», чтобы к концу недели постараться представить план будущей системы безопасности.

Вечером 19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что идеальное мирное соглашение — это не то, которое полностью удовлетворяет все требования сторон, а то, с которым каждая из них может согласиться ради прекращения конфликта.

«Обеим сторонам придется поступиться [чем-то]. Для заключения хорошей сделки обеим сторонам придется разойтись немного недовольными», — сказала она.

По итогам переговоров с Зеленским и европейскими лидерами, Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и стать членом НАТО. В то же время он пообещал, что в рамках потенциального соглашения Киев получит «много земли» и гарантии безопасности.

Кроме того, американский лидер сообщил о своих попытках организовать двустороннюю встречу глав России и Украины, отметив, что не будет принимать в ней участия, но открыт для трехстороннего формата в будущем.