Беспилотники «Герань» являются «главным оружием» армии России в зоне специальной военной операции (СВО) в зимний период. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт Алексей Живов.

Эти дроны могут лишить Украину электричества и связи, заверил Живов. Страна не сможет обеспечивать инфраструктуру тепловой энергией, подчеркнул он.

БПЛА «Герань-2» — это дрон, который летит по запрограммированной траектории. Он используется для поражения неподвижных целей. Вес боевой части составляет до 50 кг. Этот беспилотник был спроектирован по схеме летающего крыла. В ходе боевых действий Россия использует эти дроны с 2022 года.

По словам эксперта, основная задача России — привести Украину к капитуляции. Чтобы достичь этого, необходимо лишить противника возможности управлять страной, отметил Живов.

Ранее заместитель начальника нового формирования, подполковник Сергей Иштуганов сообщил о завершении организационного этапа создания в России Войск беспилотных систем (БпС) как отдельного рода войск. В беседе с военным корреспондентом Александром Коцем он рассказал, что для этого уже утверждена организационно-штатная структура, а также назначен командующий и развернута сеть органов управления на всей территории страны. Иштуганов подчеркнул, что ежедневно беспилотники поражают около 300 целей украинских войск. Дроны используют для минирования и эвакуации раненых с поля боя, а также с их помощью доставляют продукты и боеприпасы на передний край.

Депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя новость об этом, заявил, что это официальное подтверждение смены эпох в военной сфере.

Позже Минобороны показало эмблему новых войск. На ней изображены стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой на перекрестье.