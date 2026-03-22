На грузовом корабле «Прогресс», запущенном с Байконура к Международной космической станции (МКС) 22 марта, не развернулась одна из антенн автоматической системы сближения «Курс». Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Остальные системы космического корабля работают в штатном режиме. «Прогресс» продолжит подготовку к стыковке с модулем российского сегмента МКС «Поиск», добавили в американском космическом агентстве. Стыковка запланирована на 16:35 мск 24 марта.

«Роскосмос продолжит устранение неполадок с антенной. Если ее не удастся развернуть, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков будет вручную управлять космическим аппаратом для сближения и стыковки с помощью системы ТОРУ», — заявили в NASA.

Роскосмос сообщал, что выведение «Прогресса» на заданную орбиту, отделение от третьей ступени ракеты-носителя, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошло в штатном режиме.

«Прогресс» должен доставить на МКС более 2,5 тонны груза, включая продовольствие, питьевую воду, топливо и кислород.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс» стал первым после аварии на Байконуре в ноябре 2025 года. Тогда при запуске «Союза-2.1а» с экипажем экспедиции на МКС на площадке 31-го стартового комплекса обвалилась кабина обслуживания.

Авария произошла из-за ошибки боевого расчета перед стартом, заявил RTVI советник по науке гендиректора АО «ЦЭНКИ» (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, предприятие Роскосмоса) Игорь Бармин. Кабину обслуживания восстановили в начале марта.