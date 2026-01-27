Авария на 31-й площадке космодрома Байконур, из-за которой Россия временно не может запускать космонавтов и грузы к МКС, произошла из-за действий боевого расчета, рассказал RTVI Игорь Бармин, член-корр. РАН, советник по науке генерального директора АО «ЦЭНКИ» (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, предприятие Роскосмоса). По его словам, следствие продолжается, а ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.

«Это человеческий фактор, конечно. Еще идут следственные действия, поэтому называть фамилии и обвинять не имеет смысла. Но на самом деле ошибка допущена боевым расчетом непосредственно перед стартом. Вина боевого расчета. Допущено нарушение правил эксплуатации», — рассказал Бармин, уточнив, что по факту аварии возбуждено уголовное дело и речь идет сразу о нескольких сотрудниках ЦЭНКИ, готовивших пуск ракеты.

Боевой расчет специалистов ЦЭНКИ осуществляет комплекс операций по эксплуатации наземной инфраструктуры космодрома Байконур, в том числе отвечает за предстартовую подготовку, заправку и запуск.

По словам Бармина, ущерб от аварии еще предстоит оценить. «Каков порядок? Десятки миллионов», — отметил он.

Авария на Байконуре произошла 27 ноября. При запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем экспедиции на МКС с площадки 31-го стартового комплекса была полностью вырвана так называемая кабина обслуживания — мобильная платформа, которая по рельсам подъезжает под стартовый стол. Она осталась лежать в газоотводном лотке под стартовым столом.

Поврежденный стартовый комплекс — единственный, с которого можно производить пилотируемые и грузовые пуски ракет “Союз” к МКС.

Позднее стало известно, что в распоряжении Роскосмоса есть запасная платформа обслуживания, которую можно смонтировать взамен разрушенной.

Как сообщил 16 декабря замгендиректора Роскосмоса Дмитрий Баранов, восстановительные работы идут в плановом режиме. График операций строго контролируется, и площадка должна быть готова к первому пуску уже к концу зимы 2026 года.