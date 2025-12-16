На космодром Байконур доставлен полный комплект конструкций и оборудования для возведения новой кабины обслуживания на 31-й стартовой площадке. Доставка выполнена 18 тяжеловозами. Новое оборудование потребовалось после ЧП — во время запуска ракеты «Союз-2.1а» 27 ноября 2025 года кабина обслуживания получила повреждения.

Как сообщил замгендиректора Роскосмоса Дмитрий Баранов, восстановительные работы идут в плановом режиме. Все необходимые элементы уже находятся на космодроме, где проходит этап грунтовки и покраски. График операций строго контролируется, и, согласно ему, площадка должна быть готова к первому пуску уже к концу зимы 2026 года.

Представитель госкорпорации также опроверг слухи о сворачивании отечественной пилотируемой программы, призвав не допускать подобных спекуляций. Эту позицию поддержал председатель общественного совета при Роскосмосе Игорь Бармин, заявив, что для оперативного монтажа новой кабины и проведения испытаний есть все ресурсы.

Начальник Центра испытаний технических комплексов Петр Майданов уточнил детали: компоненты кабины размещены в специальном сооружении площадью свыше 13 тыс. кв. м. На объекте в две смены, с 8 утра до полуночи, работают 130 специалистов предприятий Роскосмоса с соблюдением всех норм безопасности.