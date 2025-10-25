Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект дополнительных санкций против ключевых секторов экономики России, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их словам, ограничения могут быть введены, если Москва не согласится прекратить конфликт с Киевом.

На прошлой неделе украинские чиновники призвали Вашингтон ввести новые антироссийские санкции и якобы предложили меры по отключению всех российских банков от долларовой системы расчетов с американскими партнерами, рассказали собеседники агентства.

Насколько серьезно рассматриваются эти инициативы, неизвестно. Два источника Reuters утверждают, что некоторые из ограничений направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти.

Один из собеседников агентства считает, что Трамп готов одобрить проект дополнительных санкций, но вряд ли это произойдет в текущем месяце. Сейчас американскому лидеру необходима пауза, чтобы оценить реакцию Москвы на ограничительные меры против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые были введены 22 октября, считает он.

Вашингтон также поддержал европейских коллег в использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия, направляемого Киеву, пишет Reuters. По данным источников агентства, внутри страны идут переговоры о применении заблокированных в США российских активов для поддержки Украины.

Как отмечает Reuters, Вашингтон также подталкивает Евросоюз к введению «более решительных шагов по отношению к России». Однако высокопоставленный европейский чиновник указывает, что ЕС сложнее ввести полномасштабные блокирующие санкции в отношении «Лукойла», чем США. Это связано с тем, что компания владеет нефтеперерабатывающими заводами в Болгарии и Румынии и имеет мощную сеть розничных заправок по всему континенту.