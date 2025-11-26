Причиной, по которой был снят с продаж тираж роман Стивена Кинга «Оно», стала жалоба на изображение в книге нетрадиционных отношений, теперь текст проверят с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор издательства «АСТ» Татьяна Горская.

«Целая партия романа была отозвана. Было обращение — и Российский книжный союз провел предварительную экспертизу. На что были жалобы? Несоответствие текущему законодательству», — сообщила она.

Горская напомнила, что эта книга Кинга издается на территории России не первое десятилетие и текст давно не подвергался подробному анализу. В связи с этим само издательства приняло решение провести свою собственную экспертизу с помощью искусственного интеллекта.

«Эти технологии мы начали использовать буквально на днях», — отметила глава АСТ.

В то же время, признала она, итог этой проверки подведет обычный эксперт и по ее результатам издательством будет принято решение о маркировке романа в соответствии с российскими законами.

«В случае каких-то серьезных, неприемлемых несоответствий мы будем обращаться к правообладателю напрямую с просьбой разрешить редактирование текста», — добавила Горская.

Ранее сообщалось, что роман «Оно» пропал из ассортимента товаров на маркетплейсах и в крупных книжных сетях. Представители Wildberries и Russ объяснили решение об отзыве тиража тем, что не осуществляют торговлю товарами «запрещенными на территории РФ, а также правилами площадки». Новосибирские СМИ сообщали, что причиной произошедшего могло стать несоответствие текста произведения закону о запрете пропаганды ЛГБТ*.

Писатель Сергей Лукьяненко в разговоре с RTVI допустил, что решение об отзыве романа могло быть связано с наличием в нем «массы сексуальных сцен <…> на грани фола». В то же время он выразил сомнение в том, что этот текст имеет смысл запрещать, так как в таком случае «надо будет запрещать существенную часть литературы, начиная от набоковской “Лолиты” и кончая, наверное, множеством того, что относится и к русской, и даже к советской классике».