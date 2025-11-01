Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» актер Роман Попов перед смертью хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем. Об этом рассказал РИА Новости друг артиста, шоумен Оганес Григорян.

«Будет кремация. Я знаю, что у него было последнее желание, чтобы его развеяли на Черным морем», — сообщил он.

Григорян добавил, что в настоящий детали захоронения остаются под вопросом.

Он также поделился своими воспоминаниями о последней встрече с Поповым, которая прошла полтора месяца назад, пишет Life. По словам Григоряна, актер строил планы и обсуждал, чем они будут заниматься в будущем.

“Не было ощущения, что человек каким-то образом прощается”, — сказал шоумен.

В субботу, 1 ноября, в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 в Москве проходит церемония прощания с Романом Поповым. В 10 часов у входа в ЦКБ появился первый венок, внутри здания поставили портрет актера и расставили свечи, передает Msk1. В 10.30 к месту прибыли родственники Попова — мать, жена, сын и две дочери.

“Я горжусь своим сыночком. Ему было тяжело в последние дни. Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот выбор”, — сказал мать артиста, стоя у его гроба.

Ожидается, что траурная церемония продлится до 13:00 мск. После этого состоится отпевание, где будут присутствовать только родные и близкие актера. Семья Попова попросила закрыть мероприятие для СМИ.

Роман Попов умер 28 октября, актеру было 40 лет. В 2018 году у него была диагностирована астроцитома головного мозга. Благодаря хирургической операции и дальнейшей терапии ему удалось вернуться к профессиональной деятельности. Летом 2025 года актер сообщил о рецидиве рака мозга, записав видеообращение с просьбой оказать финансовую помощь на лечение.

В одном из последних интервью Попов говорил, что не боится смерти, но переживает за своих детей. Актер часто звонил и просил принять участие в благотворительных мероприятиях, направленных на поддержку людей с различными заболеваниями, в том числе детей с особенностями развития или инвалидностью, рассказал на церемонии прощания юморист Олег Верещагин, передает NEWS.ru. «Это, мне кажется, только у святых людей бывает, когда тебе самому нужна помощь, а ты не забываешь и о других людях», — сказал он.