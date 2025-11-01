Примерно 5,5 тысяч украинских солдат находятся под контролем российской армии в Красноармейске. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил «Ленте.ру».

«Сейчас в Красноармейске находятся около 5-5,5 тысячи бойцов ВСУ. Вчера они отвергли ультиматум о сдаче в плен», — отметил он.

Эксперт уточнил, что бойцы ВСУ укрываются в домах и подвалах. По мнению Матвийчука, они в полной мере не осознают своего бедственного положения. Логистика отрезана, боеприпасов и продовольствия не хватает, объяснил он.

Полковник также исключил возможность прорыва в Красноармейск резервов врага. По его словам, такие попытки «заканчиваются полным уничтожением противника», так как в зоне блокирования находятся тактическое, огневое и физическое окружения.

Президент России Владимир Путин 29 октября предложил организовать для зарубежных журналистов доступ в районы окружения украинской армии. Он заявил, что это нужно, чтобы пресса сама увидела ситуацию на месте и состояние ВСУ. Путин уверен, что это подтолкнет Киев к решению о судьбе его военных. Для этого Россия готова на несколько часов остановить боевые действия.