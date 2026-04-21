Чтобы восстановить сектор Газа после войны Израиля и ХАМАС, понадобятся годы, если не десятилетия. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал спикер Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Хашем Оссейран. По его словам, масштаб разрушений в палестинском эксклаве, постра «астрономический».

«На полное восстановление Газы уйдут годы, если не десятилетия. Масштаб разрушений астрономический. К тому же прямо сейчас трудно говорить о восстановлении, когда тысячи человек числятся пропавшими без вести — многие из них, по всей видимости, по-прежнему находятся под завалами, под руинами», — отметил представитель МККК.

При этом сохраняются жесткие ограничения на ввоз гуманитарной помощи в сектор и на въезд техники для расчистки завалов в палестинском эксклаве.

«Тяжёлая техника не может войти в Газу. Специализированное оборудование также не может быть доставлено в Газу, а это ограничивает возможности местных властей по разбору завалов, расчистке территорий и поиску пропавших без вести», — признал Хашем Оссейран.

По словам Хашема Оссейрана, «крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа», и это «это непременное предварительное условие для любых усилий по восстановлению» эксклава.

В марте выходящее в ОАЭ издание The National со ссылкой на палестинских медиков сообщило, что более 9 тыс. жителей сектора Газа с заболеваниями глаз рискуют окончательно потерять зрение из-за отсутствия медикаментов и оборудования для операций.

Израиль начал операцию в Газе теракта 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС напало на территорию еврейского государства. Боевики ХАМАС убили более 1200 израильтян и увезли с собой более 250 заложников.

Отмечалось, что бомбардировки Израилем Газы привели к масштабным разрушениям и гуманитарному кризису в секторе. С начала боевых действий местный минздрав оценил число погибших в 72,2 тыс. человек, пострадавших — почти в 172 тыс.

13 октября 2025-го лидеры США, Турции, Египта и Катара как посредники Израиля и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня.

При этом недавно телеканал Channel 14 сообщил, что в мае 2026 года ЦАХАЛ планирует возобновить активные боевые действия в секторе, чтобы «завершить процесс разоружения ХАМАС». Согласно же плану Трампа, на нынешнем этапе в Газе должно быть сформировано техническое правительство, которое возьмет на себя управление палестинским эксклавом.