Более девяти тысяч жителей сектора Газа с заболеваниями глаз рискуют окончательно потерять зрение из-за отсутствия медикаментов и оборудования для операций. Об этом сообщает арабское издание The National со ссылкой на местных медиков.

По данным министерства здравоохранения Газы, с начала боевых действий в октябре 2023 года около трех тысяч жителей анклава потеряли зрение, 17 тысяч получили травмы глаз, многие из которых были вызваны взрывами или осколками.

До войны многие пациенты с серьезными заболеваниями глаз могли получить лечение либо в Газе, либо за границей по направлению. Сейчас этому препятствуют израильская блокада на поставку медикаментов и строгий контроль на передвижение жителей сектора через пограничные пункты.

В списках на получение офтальмологического лечения и операций ожидают около девяти тысяч пациентов, сообщил The National директор глазной больницы Святого Иоанна в Газе Валид Шакура. По его словам, это только те, кто смог обратиться в больницы. Еще тысячи нуждающихся в помощи не зарегистрированы.

Директор специализированной офтальмологической больницы Абдул Салам Сабах назвал ситуацию беспрецедентной и катастрофической. Медцентр принимает около 200 пациентов в день, хотя пропускная способность учреждения гораздо ниже. В листе ожидания находится 2,5 тыс. человек, их число продолжает расти.

«Была повреждена основа медицинской системы больницы. Аппараты для удаления катаракты, оборудование для хирургии сетчатки и устройства, используемые для удаления осколков из глаз, полностью выведены из строя», — сказал Сабах.

По его словам, в секторе Газа остался только один действующий лазерный станок, а склады «практически пусты». Отсутствуют необходимые инъекции, искусственные линзы, хирургический препарат для операций на глазах Healon и шовные материалы.

«Ситуация катастрофическая. Число очередников растет ненормальными темпами, и требуется срочное международное вмешательство», — заявил Сабах.

Некоторые пациенты получили направление на заграничное лечение, но их выезд остается под вопросом, поскольку Израиль контролирует проезд жителей Газы через пограничные переходы.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о критической нехватке медикаментов в секторе Газа, несмотря на то, что несколькими днями ранее Израиль открыл ключевой пограничный переход Керем-Шалом «для постепенного поступления гуманитарной помощи». До этого КПП был закрыт из-за ракетных угроз со стороны Ирана.

В ВОЗ заявили, что эвакуации из анклава ожидают 18 тыс. человек, включая детей и людей с хроническими заболеваниями. При этом количества прибывающих в Газу грузовиков с гуманитарной помощью недостаточно для удовлетворения потребностей региона, а половина больниц все еще закрыта, отметила региональный директор ВОЗ Ханан Балхи. Работающие клиники с трудом справляются с оказанием таких жизненно важных услуг, как хирургия, диализ и интенсивная терапия.

Операция Израиля против Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию в секторе Газа после нападения боевиков движения ХАМАС на свою территорию 7 октября 2023 года. Израильские бомбардировки привели к масштабным разрушениям и гуманитарному кризису в анклаве. Минздрав Газы оценивает число погибших с начала боевых действий в 72,2 тысячи человек, пострадавших — почти в 172 тысячи.

13 октября 2025 года лидеры США, Турции, Египта и Катара подписали соглашение о прекращении огня в Газе как представители стран — посредников между Израилем и ХАМАСом. Впоследствии ЦАХАЛ несколько раз возобновлял бомбардировки Газы в ответ на убийства израильских солдат в Рафахе.