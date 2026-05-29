В ходе визита в Россию японской правительственной делегации поднимались вопросы защиты интересов бизнеса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минэкономики Японии.

По его словам, дискуссия велась «с целью защиты активов японских компаний». Обсуждений отдельных проектов, включая отрасль энергетики, в том числе «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2», не было, уточнила представитель Минэкономики.

Среди прочего, стороны обсудили ослабление ограничений на переводы.

По данным РИА Новости, на встречах присутствовали представители около десяти японских компаний, включая Mitsubishi, Canon и Японский банк международного сотрудничества.

Делегация от Минэкономики и МИД Японии находилась с визитом в России 26-27 мая. Заявленная цель поездки — «взаимодействие с российскими властями для защиты активов японских компаний, работающих в России», отмечает РБК.

Япония несколько раз в год направляет своих представителей для контактов с российской стороной, и нынешний визит стал продолжением этой практики, заявил министр экономики страны Рёсэй Акадзава. В Минэкономики также указывали, что встречи подразумевают не обсуждение планов нового экономического сотрудничества между Москвой и Токио, а защиту японских компаний, уже работающих в РФ.

Лидер оппозиционной «Демократической партии для народа», депутат нижней палаты парламента Юитиро Тамаки, комментируя новость о визите делегации в Россию, выразил мнение, что поездка «может послать ошибочный сигнал, что Япония готова мириться с изменением статус-кво из-за экономических интересов». В Министерстве экономики заверили, что отправка японских представителей не означает пересмотра санкционной политики в отношении РФ.

«Наша страна намерена и впредь, координируя действия с G7, продолжать реализацию антироссийских санкций, и сейчас не сложилось условий для развития нового сотрудничества с Россией», — говорится в заявлении.

По данным «Киодо», направить своих представителей в Москву было предложено трем японским компаниям, участвующим в проекте «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа (СПГ) и добыче нефти, — Mitsubishi, Mitsui и Mitsui O.S.K. Lines.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва не направляла никаких приглашений для японской «бизнес-миссии». Она подчеркивала, что для обеспечения интересов своих компаний власти Японии должны в первую очередь создать «нормальную, способствующую ведению бизнеса политическую атмосферу». Захарова также призывала Токио отказаться от «нынешнего враждебного курса в отношении нашей страны» и подтвердить это «конкретными делами».

В начале мая Москву посетил депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Мунэо Судзуки. Это была уже четвертая его поездка в Россию с начала российско-украинского конфликта. В ходе визита он встретился с заместителями министра иностранных дел Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, зампредом комитета Госдумы по международным делам Вячеславом Никоновым и главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

После переговоров Судзуки сообщил, что российская сторона заняла «конструктивную позицию» в вопросе возобновления прерванных контактов на уровне руководителей дипведомств. В частности, Руденко заявил о готовности Москвы организовать встречу министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги на полях совещания глав МИД стран АСЕАН, которое пройдет в Маниле в июле.

До этого в российском МИДе указывали, что японской стороне был передан перечень конкретных мер, необходимых для восстановления диалога. Он предполагает снятие персональных и экономических рестрикций, восстановление для России статуса наиболее благоприятствуемой нации, отказ от материально-технической поддержки Украины и др. Реакции на этот документ не поступало, отмечала Захарова.