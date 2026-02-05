В Москве не было принято решение о привлечении к работе в системе ЖКХ трудовых мигрантов из Индии вместо выходцев из стран СНГ. Об этом на пресс-конференции Национальной службы новостей рассказал член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

По словам Крохина, на всю страну квота на завоз трудовых мигрантов из Индии составляет 72 тыс. человек. По словам эксперта, численность индийский рабочих регулирует действующее межправительственное соглашение.

Завоз трудовых мигрантов из Индии происходит поэтапно, и пока официально о привлечении индийских трудовых мигрантов заявили только власти Санкт-Петербурга, рассказал Крохин. В Москве о таком решении не сообщали, подчеркнул эксперт.

«Чтобы привлекать [трудовых мигрантов], необходимо , чтобы был какой-то работодатель. В Москве и Петербурге значительная часть жилого фонда обслуживается государственными бюджетными учреждениями «Жилищник». И если мы предполагаем, что будет какой-то завоз, то будут завозить именно эти структуры. Но в Москве такого решения нет, так что в [московских] «Жилищниках» официально индусов нет», — рассказал он.

Согласно данным ФСБ, в 2025 году поток трудовых мигрантов из Индии в Россию значительно увеличился. За первые два квартала 2025 года ведомство зафиксировало 17,7 тыс. въездов граждан Индии с целью работы, это в 22 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.