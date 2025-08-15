Россия может ответить Молдове и Румынии массированными ракетными ударами на их попытки втянуться в конфликт на Украине, заявил Инфо24 бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Так он прокомментировал новость о том, что военно-транспортные самолеты ВСУ — один Ан-26 и четыре Ан-32 разных модификаций — были размещены на молдавской военной базе Маркулешты «в строгом соответствии с законодательством» республики.

По словам Матвийчука, Украина вынуждена выводить военную авиацию с собственных аэродромов, поскольку «критичность поражения» самолетов там достигла почти 90%.

«В этой ситуации киевский режим предпринимает все возможное для того, чтобы сохранить материальную часть Военно-воздушных сил Украины. Киев, по согласованию с властями Румынии и Молдавии, начал перебрасывать на аэродромы этих стран всю имеющуюся боевую авиацию, чтобы сохранить ее для нового витка противостояния с Россией», — считает эксперт.

Матвийчук добавил, что Москва уже предупредила Бухарест и Кишинев о недопустимости передачи их аэродромов под использование ВСУ, поскольку это означает фактически вовлечение Молдовы и Румынии в прямое противостояние с Россией и «повышает вероятность ответных мер со стороны российской армии».

«МИД РФ предупредил Молдову и Румынию, что наличие украинской авиации на их взлетно-посадочных площадках ставит страны в опасное положение, так как при попытке этих самолетов подняться в воздух и двинуться в сторону Украины они станут законными целями для Воздушно-космических сил России и российских средств ПВО», — отметил эксперт.

По его словам, если Молдова и Румыния продолжат втягиваться в открытое противостояние с Россией, то «очень скоро могут заработать ракетные удары по своей территории».

Ранее военный политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявлял Инфо24, что Москва может взять под контроль Одессу для создания сухопутного коридора к непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) для ее защиты.

По его словам, политика молдавского руководства создают угрозу безопасности региона и «фактически подталкивают Россию к необходимости установления контроля над Одесской и Николаевской областями», чтобы таким образом обеспечить «надежный сухопутный коридор» для защиты жителей Приднестровья.

Также Перенджиев допустил, что при необходимости Россия может расширить зону проведения специальной военной операции (СВО) на территорию Молдовы. «Ошибочно полагать, что мы можем испугаться — реакция будет быстрой и решительной», — выразил уверенность эксперт.