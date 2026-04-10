Министерство юстиции внесло американский Стэнфордский университет* в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Как следует из данных реестра, Генпрокуратура приняла соответствующее решение 26 марта. Нежелательными также были признаны американский «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям»* и НПО из Германии «Кризисное моделирование для мира»*.

Ранее в марте Минюст внес в список иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, Калифорнийский университет в Беркли*. В июле 2025 года стало известно о внесении в реестр Йельского университета*.

В Генпрокуратуре уточнили, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что Йельский университет* занимался «оправданием средств, выделенных на дискредитацию органов государственной власти России».

Присвоение организации статуса «нежелательной» предполагает полный запрет на какую-либо деятельность в России. Гражданам государства и юридическим лицам также запрещается сотрудничать с организациями из реестра как внутри страны, так и за ее пределами.

В соответствии с российским законодательством, нарушение этого запрета влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Наказание за руководство нежелательной организацией может составлять до шести лет лишения свободы.

Интернет-площадки, распространяющие информационные материалы организаций из перечня Минюста, могут быть заблокированы. Финансирование и сбор средств для нежелательных организаций также рассматривается как уголовное правонарушение.