В зоне военной операции на Украине погиб племянник российского стилиста и шоумена Сергея Зверева, ему было 29 лет. Об этом сам Зверев рассказал «МК».

По его словам, племянник Игорь был отправлен на фронт в рамках мобилизации осенью 2022 года. Он сразу явился в военкомат по повестке. За время службы был награжден орденом Жукова.

Согласно статуту ордена Жукова, учрежденного в 1994 году, его вручают высшим и старшим офицерам, командующим объединениями, командирам соединений, воинских частей и их заместителям. Поводом для награждения может стать умело организованная и успешная операция на стратегическом направлении, несмотря на численное превосходство противника, искусные маневры по окружению противника и разгрому его превосходящих сил, прорыв обороны, упорство в отражении ударов и удержании позиций, проявление инициативы и решительности при выборе места и времени удара, позволившего разгромить противника.

«Мы об этой трагедии узнали только что, — на Звереве нет лица от горя. — Мои племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых. Игорь совсем молодой: 1996 года рождения», — приводит «МК» слова Зверева.

Семья пока не знает обстоятельств гибели, продолжил он.

«Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!» — сказал стилист.

Сергей Зверев потерял на СВО уже второго племянника — о гибели сына сестры Андрея он сообщил в феврале 2025 года. По его словам, все в семье воспитывались патриотами, а родственники поддержали решение Андрея пойти на фронт «бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна».

Самого Сергея Зверева в феврале внесли в список украинского сайта «Миротворец», где публикуют данные о людях и организациях, которые, по мнению администраторов портала, «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины». Стилиста обвинили в «пропаганде войны» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Как писали украинские СМИ, поводом стало то, что Зверев выражал скорбь по поводу гибели племянника в зоне боевых действий.