Полиция Грузии задержала пятерых человек, которых обвиняют в организации протестной акции в Тбилиси, передает Rustavi2 со ссылкой на заместителя МВД Александра Дарахвелидзе. Протесты прошли в субботу, 4 октября, в день муниципальных выборов.

Среди задержанных член «Единого национального движения» Ираклий Надирадзе, экс-генпрокурор Муртаз Зоделава, бывший заместитель начальника Генштаба ВС Грузии Лаша Беридзе и генсекретарь партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. Задержан также основатель общественной платформы «Проспект Руставели», оперный певец Паата Бурчуладзе.

Задержанным вменяют «организацию, руководство и участие в групповом насилии», призывы к насильственную изменению конституционного строя Грузии и свержению власти в стране. Им может грозить до девяти лет лишения свободы.

Кроме того, по факту попытки штурма президентского дворца в Тбилиси возбуждено дело сразу по нескольким статьям — о нападении на полицейского, призыве к смене или свержению власти, повреждению вещи, организации группового насилия или участия в нем, а также о попытке штурма или блокирования стратегического объекта.

Пострадали протестующие и полицейские

Многотысячная акция протеста прошла в Тбилиси 4 октября, в день муниципальных выборов. Оппозиция заявляла, что ее целью было «мирное свержение власти». Участники протестов ворвались во двор резиденции президента Грузии, а также подожгли мебель из расположенных рядом кафе. Митингующих разогнал водометами спецназ.

По данным Минздрава Грузии, в ходе протестов в Тбилиси пострадали шесть участников акции и 21 полицейский. Замглавы МВД Александр Дарахвелидзе заявил, что один из полицейских находится в тяжелом состоянии. Еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте.

В частности, был госпитализирован 70-летний оперный певец Паата Бурчуладзе. Он получил ожог глаз от слезоточивого газа. Как пишет «Sputnik Грузия», Бурчуладзе уехал на «обследование» и пообещал вернуться к протестующим, но не сделал этого. В больнице его задержала полиция.

Tbilisi life отмечает, что другого участника протестов Ираклия Надирадзе задержали возле здания парламента Грузии, когда он давал интервью.

Реакция властей

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал протесты в стране попыткой государственного переворота, организованного иностранным спецслужбами. По его словам, оппозиционеры из партии «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили попытались в пятый раз за последние четыре года устроить «Майдан».

«Каждый, кто участвовал в насилии, является исполнителем преступления, связанного с попыткой свержения власти, поэтому этим людям следует ожидать сюрпризов в течение следующих нескольких дней», — заявил глава грузинского правительства.

Протестная акция «провалилась», а любой ее участник получит «самый строгий ответ», подчеркнул Кобахидзе. «Грузия не та страна, где иностранным спецслужбам кто-то может позволить свергнуть власть», — отметил он.

Ответственность за протесты Кобахидзе возложил на посла ЕС в Грузии Павле Герчинском, которого он призвал осудить насилие со стороны участников демонстрации.

«Пусть он выйдет и будет добр решительно осудить и дистанцироваться от всего происходящего на улицах Тбилиси — это его прямая обязанность на фоне того, когда мы прямо слышали заявления в поддержку попытки свержения конституционного строя», — заявил грузинский премьер.

Кобахидзе также заявил о необходимости полностью нейтрализовать в стране экстремистские силы, которые объединились под названием «коллективное национальное движение».

«У нас есть ответственность перед избирателями навсегда избавить страну от коллективного нацдвижения», — сказал он, пояснив, что под «коллективным нацдвижением» подразумеваются радикальные политические партии, иностранные агенты и экстремистские группировки, «действующие по указке и финансированию иностранных спецслужб».