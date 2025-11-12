Заместителя генерального директора ООО «Еврострой», участвовавшего в возведении защитных сооружений на приграничных территориях Белгородской области и восстановлении пострадавшего из-за обстрелов жилья, Левана Диаконидзе заключили под стражу. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Белгородский районный суд принял решение о помещении Диаконидзе под стражу до 29 декабря, удовлетворив ходатайство первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. Топ-менеджеру вменяется в вину злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

В соответствии с положениями законодательства, мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы. Местные власти также требуют взыскать с компании Диаконидзе около 500 млн рублей.

Руководитель и бенефициар «Евростроя» Эдгар Херимян уже находится в одном из следственных изоляторов Москвы в рамках следствия по делу о коррупции в ходе работ по установке защитных бетонных пирамид («зубов дракона») на приграничных территориях.

Херимян обвиняется в посредничестве при передаче взятки и является фигурантом уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Белгородской области Владимира Базарова, которому инкриминируется приобретение противотанковых надолбов, чей размер не соответствовал техническому заданию. По оценке Министерства внутренних дел, искажение технических требований могло привести к хищению 251 млн рублей.

Помимо Диаконидзе, злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий также вменяется главе дочернего предприятия его компании ООО «ЕР» Александру Чумаченко. Как отмечает издание, представители правоохранительных органов не раскрывают подробностей возбужденного дела. Собеседники «Ъ» предположили, что оно может связано с одним из проектов компании в районе Белгорода.

Диаконидзе был назначен на позицию заместителя генерального директора «Евростроя» в 2023 году. В 2024 году его портрет был размещен на аллее трудовой славы в Белгородской области.