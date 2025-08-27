Временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова отправили в московский следственный изолятор по решению Мещанского районного суда российской столицы. Ему вменяют растрату в особо крупном размере, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

В отношении Базарова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ. В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом на сумму до 1 млн рублей. Суд по ходатайству следователя принял решение избрать врио замглавы Курской области меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 25 октября. Ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения, не связанной с пребыванием в СИЗО, было отклонено.

О задержании Базарова два дня назад сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства. По его словам, следственные действия, которые проводятся в отношении замглавы региона, связаны с предыдущим местом работы задержанного — на посту заместителя губернатора Белгородской области по строительству.

«Думаю, это еще один для нас знак того, как важно четко соблюдать требования закона и о том, что никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции», — добавил Хинштейн.

В МВД России сообщали, что на Базарова и его предполагаемых сообщников завели четыре уголовных дела о хищении/растрате более 251 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждал, что речь идет о хищении 1 млрд рублей.

О том, что Генпрокуратура намерена взыскать около 1 млрд рублей ущерба с фигурантов дел о хищениях и растратах при возведении укреплений в приграничных регионах, стало известно еще в начале июля. По версии следствия, фигуранты этих дел искусственно завышали стоимость и занижали технические характеристики «зубов дракона» — противотанковых заграждений, которые ставились в приграничных с Украиной районах.

Базаров на протяжении нескольких последних лет занимал высокопоставленные должности в органах власти разных российских регионов — в частности, был заместителем мэра Сургута и губернатора Севастополя, где курировал вопросы благоустройства городского хозяйства, дорог, транспорта и экологии.

В 2020 году он получил должность вице-губернатора Белгородской области по строительству, а в феврале 2025 года был назначен врио заместителя Хинштейна. Тот со своей стороны выражал благодарность своему белгородскому коллеге Вячеславу Гладкову, который направил своего заместителя «для укрепления курской команды».

«Нет сомнений, что профессионализм Владимира Базарова — особенно с учетом его успешного белгородского опыта — будут крайне востребованы сегодня на курской земле», — писал тогда Хинштейн в своем телеграм-канале.

В июне 2025 года был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин. Местный блогер и предприниматель Андрей Маликов тогда утверждал, что задержание связано с расследованием уголовных дел о злоупотреблениях с ущербом на 500 млн рублей при строительстве оборонительных укреплений в регионе.

Аналогичные уголовные дела расследуются и в отношении бывших чиновников из Курской и Брянской областей. В первом случае фигурантом стал бывший губернатор Алексей Смирнов, сумма хищений оценивается в 1 млрд рублей. Во втором случае был задержан замглавы региона Николай Симоненко, размер ущерба предположительно составляет 818 млн рублей.