В отношении врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова и его предполагаемых сообщников заведено четыре уголовных дела. Их подозревают в хищении свыше 251 миллиона рублей при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщили в МВД России.

По данным следствия, преступная схема заключалась в искусственном завышении стоимости и занижении технических характеристик противотанковых заграждений (тетраэдров), известных как «зубы дракона», которые устанавливались в приграничных с Украиной районах.

Согласно заявлению МВД, экс-руководитель Управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также замминистра строительства региона Владимир Губарев обвиняются в растрате бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере).

По информации МВД, в ходе следствия было установлено, что распоряжения о закупке тетраэдров с параметрами, не соответствующими техническому заданию, а также их согласовании с Минобороны России отдавал Владимир Базаров. На момент совершения деяния он занимал пост заместителя губернатора Белгородской области — руководителя департамента строительства и осуществлял личный контроль за возведением оборонительных сооружений и связанными с этим закупками. Помимо Базарова, в рамках уголовного дела фигурируют и иные лица.

Как говорится в сообщении, фигуранты подозреваются в систематическом получении взяток в особо крупных размерах в составе организованной группы. Представители коммерческих структур передавали им денежные средства в обмен на содействие в заключении госконтрактов на строительные работы и оказание общего покровительства.

25 августа правоохранители провели следственные мероприятия по месту жительства и работы Владимира Базарова и других фигурантов уголовного дела. После завершения обысков все подозреваемые будут доставлены в Следственный департамент МВД России для официального предъявления обвинений.

«Расследование хищений бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, продолжается. Устанавливаются все соучастники противоправной деятельности», — заключили в МВД.

О задержании Базарова утром 25 августа сообщил его нынешний руководитель — врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В своем заявлении он акцентировал, что инцидент связан исключительно с профессиональной деятельностью Базарова в период его работы в Белгородской области.

Уголовные дела, связанные со строительством «зубов дракона»

В конце июня в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области был задержан и заключен под стражу вице-губернатор региона, министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин. Следствие предъявило ему обвинение в присвоении не менее 32 млн рублей бюджетных средств, при этом до 4 млн рублей могли быть похищены им лично.

Строительство фортификационных сооружений на приграничной территории Белгородской области с Украиной было начато в ноябре 2022 года. На эти цели из бюджета было выделено 10 млрд рублей. О завершении строительных работ глава региона Вячеслав Гладков сообщил в марте 2023 года.

Ранее правоохранительными органами были задержаны экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов. Они фигурируют в уголовном деле о присвоении одного миллиарда рублей, выделенных АО «Корпорация развития Курской области» на строительство оборонительных сооружений. В августе оба обвиняемых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признали предъявленные обвинения.