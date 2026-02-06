Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на сумму 1,3 млрд рублей у экстремистского объединения «Махонинские»*. Об этом пишет «Челябинск онлайн».

В частности, суд постановил изъять земельные участки, квартиры, здания, семь автомобилей (в частности, Ferrari F8 Tributo и Mercedes), акции и доли ЗАО «Уральский самоцвет», ЗАО ПКФ «Тракторострой», ЗАО «Смолино», ООО «Реси», ООО «Приз», ООО БИС, ООО «Премиум», премиальные ружья Mossberg, Blazer, Sako и Raffello и драгоценности.

В качестве ответчиков по иску проходило шесть компаний и около 30 человек, включая предпринимателя Александра Гиря, ранее судимого по делу о массовой драке на рок-фестивале «Торнадо» в 2010 году.

Активы «Махонинских»* будут переданы в доход государства. Сами Махонины не присутствовали на пяти заседаниях суда, их интересы представляли адвокаты.

Генеральная прокуратура подала иск к братьям Александру и Андрею Махониным в октябре 2025 года. Им были предъявлены обвинения в принадлежности к идеологии «АУЕ»** и получении дохода преступными способами. Помимо самих братьев, по делу также проходили еще 14 человек и семь компаний.

Иск о признании «Махонинских»* экстремистским сообществом и изъятии имущества на 2,5 млрд рублей был удовлетворен 14 ноября. Александр Махонин был задержан сотрудниками ФСБ и помещен под домашний арест, его младший брат был объявлен в розыск.

Новый иск, касающийся изъятия у Махониных имущества стоимостью 1,3 млрд рублей, не вошедшего в список требований по первому делу, надзорное ведомство подало в суд в декабре 2025 года.

*объединение «Махонинские» признано в России экстремистским и запрещено

**движение АУЕ («Арестантский уклад един») признано в России экстремистским и запрещено