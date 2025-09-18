Московский городской военный суд вынес приговор бывшему борцу-вольнику и личному охраннику владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву. Судья Максим Иванов назначил ему наказание в виде 14 с половиной лет лишения свободы. Причем по эпизоду о покушении на певца Авраама Руссо — Эльдукаев был оправдан присяжными.

Приговор по делу об убийстве

Как стало известно RTVI, приговор Тархану Эльдукаеву был оглашен в военном суде 18 сентября. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд признал Эльдукаева виновным в убийстве бизнесмена Таира Гуршумова, а также в покушении на убийство его брата Тельмана Гуршумова.

«По совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения основных наказаний и присоединения дополнительных, — назначить Эдльдукаеву окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет и шесть месяцев», — сказал судья Иванов.

Отбывать наказание Эльдукаев будет в колонии общего режима. Также его лишили воинского звания прапорщик в отставке. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших на 2,5 млн рублей.

Адвокат подсудимого Руслан Заколюжный отметил, что суд вынес наказание, которое не устраивает ни Эльдукаева, ни защиту. «Мы будем, конечно, обжаловать этот приговор. Он является чрезмерно суровым, необоснованным. Есть масса обстоятельств, которые за прошедшие 29 лет существенно снижают степень общественной опасности подсудимого. Эти обстоятельства не были учтены», — сказал адвокат.

Также он обратил внимание на то, что защите удалось снизить исковые требования. «Нам удалось снизить в 140 раз заявленный иск. Потерпевший заявил иск в 350 млн рублей. В итоге суд удовлетворил иск на 2,5 млн рублей», — добавил Заколюжный.

Терхан Эльдукаев был задержан в 2023 году. Как установило следствие, после того, как в 1996 году у Тельмана Исмаилова произошел конфликт с Таиром Гуршумовым, арендовавшим участок на Черкизовском рынке, тот поручил своему личному охраннику Эльдукаеву найти киллеров, чтобы убить бизнесмена. 23 декабря 1996 года Гуршумова и его брата застрелили из пистолета в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве. Тельмана Гуршумова врачи смогли спасти, Таир Гуршумов скончался в больнице.

Дело о покушении на Авраама Руссо

Вместе с тем, в иске Авраама Руссо на 10 млн рублей судом было отказано, так как присяжные оправдали Эльдукаева по эпизоду о покушении на музыканта. Представитель Руссо, адвокат Андрей Алешкин в беседе с RTVI, отметил, что его клиент продолжит пытаться взыскать деньги с подсудимого.

«По совокупности приговора мы наказанием довольны. А что касается компенсации, в которой нам суд отказал в рамках настоящего процесса, то поскольку дело [о похищении Руссо] против Эльдукаева было прекращено за давностью, что не является реабилитирующим основанием, то статус кво у нас сохранился. И мы в дальнейшем продолжим взыскивать деньги с Эльдукаева в гражданском суде в рамках прекращенного дела», — пояснил Алешкин.

Обвинение считает, что в 2006 году Эльдукаев организовал покушение на Авраама Руссо. Заказчиком также назывался Тельман Исмаилов, так как испытывал к певцу неприязнь — тот якобы отказался от его покровительства. Обвинение утверждало, что Эльдукаев в качестве исполнителей убийства нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. 19 августа 2006 года года Демкин открыл огонь из автомата Калашникова по автомобилю, в котором находился Руссо. Последний был ранен, но выжил благодаря своевременной помощи медиков. Джура и Трясников в 2023 году были осуждены на 9 и 12 лет, а дело против Демкина прекратили в связи с его смертью. Тельман Исмаилов находится в международном розыске. Однако, как показал судебный процесс, присяжные не увидели доказательств вины Эльдукаева по этому эпизоду.

Кроме того, во время следствия против Эльдукаева против него были выдвинуты обвинения и в похищении Руссо в 2004 году. Тогда Исмаилов пригласил певца пообедать в ресторане «Прага» на Арбате. Оттуда Эльдукаев и его люди вывезли Руссо на дачу в Апрелевку, где избили и потребовали заключить контракт на выступление с Исмаиловым. Певец отказался и его отпустили. Это дело против Эльдукаева было прекращено за истечением сроков давности.