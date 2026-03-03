Измайловский районный суд столицы вынес решение о передаче в собственность России 272 картин и мемориальных предметов, принадлежавших Международному центру Рерихов (МЦР). Иск прокуратуры удовлетворен полностью, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В собрание входят произведения Николая Рериха, а также его сыновей Святослава и Юрия. Помимо живописных и графических работ, государству переданы экспонаты из мемориального фонда организации.

Коллекция оказалась в центре после того, как бывший глава Мастер-банка Борис Булочник приобрел ее за границей и передал в дар МЦР. В январе 2025 года суд заочно приговорил банкира к десяти годам колонии за хищение 4,5 миллиарда рублей у вкладчиков. Как установило следствие, средства на покупку картин были получены преступным путем через фиктивные кредиты. Приговором была предусмотрена конфискация 41 работы.

В июле 2025 года Останкинский суд признал картины бесхозяйными и постановил передать их государству. Международный центр Рерихов обжаловал это решение, указав, что не был привлечен к процессу. Мосгорсуд отменил вердикт и направил дело на новое рассмотрение.

Прокуратура настаивала на недействительности договоров дарения, поскольку у семьи Булочников отсутствовали законные доходы для приобретения произведений искусства. Ведомство также ссылалось на завещание Святослава Рериха, который завещал имущество Советскому Фонду Рерихов. После ликвидации этой организации наследие должно перейти государству, убеждены в надзорном ведомстве.

Представитель центра Андрей Дроздов заявил ТАСС, что защита намерена обжаловать решение. По его мнению, прокуратура не представила доказательств возникновения права собственности.

Ранее адвокат также указывал на пропуск срока исковой давности и отмечал, что центр владеет коллекцией с 1990-х годов, занимаясь ее реставрацией и экспонированием.