235-й Гарнизонный военный суд приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина за получение взятки в 12 млн рублей от завода «Телта», который поставлял в войска устройства связи. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Оглоблину наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн рублей с учетом прошлого приговора», — сказал судья.

Оглоблину также назначили штраф на 11,6 млн рублей. Его адвокат Максим Довгань заявил в суде, что экс-начальник управления более десяти раз подавал заявление на участие в военной операции, но получал отказ.

Ранее прокурор требовал для Оглоблина 12 лет 6 месяцев лишения свободы.

По версии обвинения, в 2016—2021 годах Минобороны заключило с ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» госконтракты на поставку оборудования связи на сумму более 1,2 млрд руб. На Оглоблина был возложен контроль за их исполнением. Следствие считает, что за общее покровительство он получил от представителей предприятия 12 млн руб. В октябре 2024 года генерала-майора задержали и арестовали.

В августе 2-й Западный окружной военный суд ужесточил приговор генеральному директору «Телты» Алексею Высокову и главному бухгалтеру Елене Тришиной. Фигуранты были приговорены к семи годам колонии. До этого суд первой инстанции обязал их выплатить штрафы по 2,5 млн руб.

Это не первое уголовное дело в отношении Александра Оглоблина. В 2022 году его приговорили к 4,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при исполнении госконтракта на поставку военным радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Следствие оценивало сумму хищений в 1,6 млрд рублей. Он также был лишен звания генерал-майор.