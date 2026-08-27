Мособлсуд 27 августа рассмотрел апелляционную жалобу топ-менеджера The Walt Disney Company Датерао Джугала Судхира, осужденного в России за провоз мармелада с запрещенным веществом. Суд оставил приговор в силе, сообщает корреспондент RTVI.

Химкинский городской суд в мае 2026 года приговорил гражданина Индии Судхира к 2,5 года колонии и штрафу в 30 тыс. руб. за незаконный провоз мармелада с тетрагидроканнабинолом, который топ-менеджер Disney ввез в Россию по рецепту американского врача. Прокуратура запрашивала более шести лет колонии, но судья Химкинского горсуда Анна Сотникова учла признание вины и раскаяние Судхира. Апелляционная жалоба была подана 27 июля 2026 года.

Общественный защитник Судхира Балтазар Шальденбранд рассказал, что его подзащитный поблагодарил RTVI за возможность опубликовать свои извинения перед российским обществом.

По словам защитника, Судхир не отрицал умысел провоза и полностью признал вину — это дало суду основание назначить наказание ниже низшего предела.

Судхир намерен использовать свою историю как предупреждение туристам, направляющимся в Россию.

«Чтобы они точно знали, какая ответственность их ждет в России, если они попытаются провести через государственную границу медицинские препараты, разрешенные в их стране, но запрещенные в России», — передал его слова защитник.

Он отметил, что лекарства с запрещенными в России веществами необходимо декларировать при пересечении границы; сопроводительные документы — справка от врача или выписка из истории болезни — должны быть на русском языке либо иметь нотариально заверенный перевод.

По словам защитника, Датерао Джугал Судхир заявил: «Индия остается верным другом России в борьбе за правду во всем мире».

Шальденбранд сообщил RTVI, что Судхир направит президенту России документы на помилование.