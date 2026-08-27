Мособлсуд 27 августа рассмотрел апелляционную жалобу топ-менеджера The Walt Disney Company Датерао Джугала Судхира, осужденного в России за провоз мармелада с запрещенным веществом. Суд оставил приговор в силе, сообщает корреспондент RTVI.

Химкинский городской суд в мае 2026 года приговорил гражданина Индии Судхира к 2,5 года колонии и штрафу в 30 тыс. руб. за незаконный провоз мармелада с тетрагидроканнабинолом, который топ-менеджер Disney ввез в Россию по рецепту американского врача. Прокуратура запрашивала более шести лет колонии, но судья Химкинского горсуда Анна Сотникова учла признание вины и раскаяние Судхира. Апелляционная жалоба была подана 27 июля 2026 года.

Общественный защитник Судхира Балтазар Шальденбранд рассказал, что его подзащитный поблагодарил RTVI за возможность опубликовать свои извинения перед российским обществом.

Осужденный в РФ за американский мармелад топ-менеджер Disney обратился к Путину

По словам защитника, Судхир не отрицал умысел провоза и полностью признал вину — это дало суду основание назначить наказание ниже низшего предела.

Судхир намерен использовать свою историю как предупреждение туристам, направляющимся в Россию.

«Чтобы они точно знали, какая ответственность их ждет в России, если они попытаются провести через государственную границу медицинские препараты, разрешенные в их стране, но запрещенные в России», — передал его слова защитник.

Он отметил, что лекарства с запрещенными в России веществами необходимо декларировать при пересечении границы; сопроводительные документы — справка от врача или выписка из истории болезни — должны быть на русском языке либо иметь нотариально заверенный перевод.

По словам защитника, Датерао Джугал Судхир заявил: «Индия остается верным другом России в борьбе за правду во всем мире».

Шальденбранд сообщил RTVI, что Судхир направит президенту России документы на помилование.