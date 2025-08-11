В конце июля Басманный суд Москвы начал процесс ареста активов ближайших родственников художественного руководителя Михайловского театра и директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана. К 8 августа под ограничительные меры попали их недвижимость, автомобили и средства на банковских счетах, пишет «Фонтанка».

В частности, согласно данным издания, под арестом оказались коттедж с земельными участками в Подмосковье, элитная 200-метровая квартира вблизи Кремля стоимостью 160 млн рублей, квартиры в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Также под ограничения попали несколько автомобилей, включая приобретенный в прошлом году Land Rover Range Rover за 30 млн рублей. По информации газеты, общая стоимость арестованных активов может составлять около 350 млн рублей.

Ранее под арест также попали два автомобиля, предположительно находившиеся в фактическом пользовании Кехмана. Речь идет о минивэне Mercedes, фигурирующем в качестве вещественного доказательства по уголовному делу о взятке, и Mercedes V-класса, зарегистрированном на дочь бизнесмена Евгения Войтенкова — владельца компании «Автодом Пулково».

В начале июня у Владимира Кехмана прошли обыски, также оперативные мероприятия проводились в здании МХАТа. Как сообщала «Фонтанка», директор театра попал в поле зрения следствия в связи с уголовным делом о хищении особо крупных средств при ремонте старой сцены. Расследованием занимаются центральные аппараты Следственного комитета и ФСБ.

В тот же день Кехман был доставлен в СК. Источник «Известий» уточнял, что он не задержан, а вызван для опроса в качестве свидетеля. В свою очередь, собеседник ТАСС в правоохранительных органах отмечал, что Кехману не присвоен какой-либо процессуальный статус.

В середине июля Кехману предъявили обвинение в растрате, у него прошли обыски по делу о присвоении средств при реконструкции сцены МХАТа. Также обыски были проведены в Михайловском театре.

Обвинение в отношении Кехмана связано с тем, что затраты на реконструкцию исторической сцены МХАТа, стартовавшей в 2022 году, вышли за рамки установленной сметы по трем контрактам. Общая стоимость государственных контрактов, охватывающих разработку проекта, приобретение необходимого оборудования и непосредственно строительные работы, составила более 2 млрд рублей.

Еще одно уголовное дело было заведено против Кехмана в конце июля. Его подозревают в получении взятки — автомобиля марки Mercedes, предоставленного одним из московских подрядчиков. Параллельно началось расследование в отношении гендиректора строительной организации «РСК-Ренессанс», Марата Каргинова, обвиняемого в передаче взятки должностному лицу. Согласно материалам дела, получение автомобиля стало условием заключения договоров на строительство объектов Министерства культуры. Фирма Каргинова выполняла ремонтные работы в офисе Дирекции культурного форума, руководителем которого является Кехман.