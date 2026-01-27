Савеловский районный суд Москвы признал запрещенной к распространению в России информацией размещенное в интернете объявление о сдаче жилого помещения только арендаторам «славянской национальности». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что объявление об аренде квартиры на улице Артюхиной появилось на платформе Avito и в телеграм-канале «Жилье Москва Аренда Снять». В тексте было указано, что при выборе жильца предпочтение будут отдавать «арендаторам славянской национальности».

В этой части текста суд усмотрел признаки дискриминации по национальному признаку, что запрещено законом. Кроме того, суд обязал Роскомнадзор включить ссылки на объявление в Telegram и на Avito в реестр материалов, которые запрещено распространять. Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.

В конце октября 2025 года суд признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья с пометкой «только мусульманам». В судебных материалах речь шла о двух публикациях о сдаче жилья. В одной из них предлагалось заселиться в коттедж в подмосковной деревне Дроздово, где живут мусульмане разных народностей. Среди требований к жильцам были принадлежность к Исламу, отсутствие вредных привычек, порядочность и платежеспособность.

В августе того же года столичный суд запретил объявления, авторы которых отказывались сдавать квартиры цыганам. Прокуратура обратила внимание, что в сопроводительных текстах содержались фразы «Сдам <…> только для мусульман! Цыгане не звоните!» и «Только для славян».

Кроме того, осенью 2024 года Дорогомиловский суд Москвы запретил распространять три вакансии с пометкой «только для славян». Работодатели искали комплектовщика хлебобулочных изделий, рабочих на строительный объект и сотрудника в магазин одежды — во всех местах соискатель должен был быть славянином.

В декабре 2021 года сервис по продаже и аренде недвижимости ЦИАН заявил, что запретит пользователям прописывать пожелания по национальности жильцов в текстах объявлений.