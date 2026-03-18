Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева и разрешил экстрадировать на Украину российского археолога, сотрудника музея Эрмитаж Александра Бутягина. Украинские власти обвиняют его в незаконных, по их мнению, раскопках в Крыму в период с 2014 по 2019 год. Заседание прошло в среду, 18 марта, в закрытом режиме.

Защита ученого подаст апелляцию на это решение. Если суд второй инстанции тоже признает, что для выдачи россиянина имеются правовые основания, то решение об экстрадиции передадут на утверждение министру юстиции Польши.

Бутягина доставили в суд в сопровождении полиции, в зале также присутствовали адвокаты и представитель российского посольства. Перед началом закрытого слушания ученый сказал журналистам, что не ожидает от суда «ничего хорошего». На вопрос о том, как он себя чувствует, он ответил: «Отлично».

В телеграм-канале «Адвокат для Александра Бутягина», который ведут близкие археолога, говорится, что защита среди прочего высказывала убеждение, что экстрадиция «означает для Бутягина не только риск несправедливого суда, но и прямую угрозу его жизни и здоровью в случае помещения в украинский СИЗО». Однако несмотря на все доводы, судя постановил удовлетворить запрос Украины о его выдаче.

Как отмечает ТАСС, судьей по делу остался Дариуш Любовский, хотя адвокат ученого подавал ходатайство о его отводе. Тот же судья в октябре 2025 года постановил не передавать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве трубопроводов «Северный поток».

Для Любовского дело об экстрадиции Бутягина станет одним из последних среди процессов такого рода. В середине февраля судья отказался от работы в международной секции уголовного отдела Окружного суда Варшавы, поскольку ранее был отправлен в отставку с должности начальника этой секции в связи «с утратой доверия» со стороны председателя суда.

«Абсурдные обвинения»

Бутягин был задержан в Польше местными спецслужбами 4 декабря 2025 года, когда находился в европейском турне с серией лекций. Это произошло по запросу Украины, которая позднее в том же месяце направила в Варшаву запрос на экстрадицию россиянина.

В начале марта Окружной суд Варшавы на закрытом заседании продлил арест Бутягина до 1 июня, о чем сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский. Сам ученый не был доставлен в суд, отметило агентство.

Украина обвиняет российского ученого в незаконных, по ее мнению, археологических раскопках в Крыму, в том числе в античном городище Мирмекий на Керченском полуострове. Бутягин как заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа действительно возглавлял археологическую экспедицию на полуострове, однако российская сторона указывает, что это было после 2014 года, когда Крым был включен в состав России.

По версии украинской стороны, раскопки под руководством Бутягина в городище Мирмекий привели к частичному разрушению объекта культурного наследия. Кроме того, в ведении России остались обнаруженные поисковой группой 30 золотых монет, на 26 из которых выгравировано имя античного полководца Александра Македонского. Украина сочла, что ей был нанесен ущерб на сумму более 200 млн гривен (около 380 млн рублей).

МИД России в январе вызвал посла Польши и выразил ему решительный протест в связи с задержанием Бутягина. Обвинения в его адрес Москва назвала «абсурдными» и подчеркнула «откровенно политизированный и спекулятивный характер» преследования российского археолога.

В ведомстве отметили, что ученый до ареста в Польше беспрепятственно посетил несколько европейских стран, и ни одна из них не задержала его в связи с украинским запросом по линии Интерпола.

В МИД также подчеркнули, что Бутягин несколько десятилетий вел археологические исследования в Крыму и до 2014 года получал все необходимые разрешения от уполномоченных органов власти Украины. Россия потребовала немедленно освободить ученого и отказаться от его экстрадиции.

Согласно международному и польскому праву, экстрадиция возможна, если преступление, в котором обвиняется Бутягин, наказывается как минимум годом тюрьмы как в запрашивающей стране (Украине), так и в самой Польше. Украинские законы не предусматривают тюремного срока за несанкционированные раскопки, но по ним же россиянину может грозить до 5 лет тюрьмы, если его признают виновным в «умышленном незаконном уничтожении, разрушении или повреждении» археологического памятника.

«Горько расплачиваюсь за веру в Европу»

Сам Бутягин в мартовском интервью Русской службе Би-би-си из польского СИЗО объяснил, что разрешения на раскопки в Крыму запрашивал не он лично, а руководство Эрмитажа. После 2014 года оно направляло заявки в Москву.

По словам археолога, он продолжил работать на полуострове, поскольку считал это «необходимым и правильным по отношению к исследуемому памятнику, городищу Мирмекий». Он выразил убеждение, что политические изменения не должны мешать ученым и научным исследованиям.

Он отверг обвинения Украины в том, что раскопки якобы привели к разрушениям в городище. Бутягин дал понять, что археологические работы как раз позволяли сохранять состояние памятника, который без присмотра стал бы разрушаться из-за естественных причин и действий «вандалов и мародеров».

Ученый также назвал «неправдой» обвинения украинской стороны в присвоении Россией культурных ценностей. Он подчеркнул, что все они остаются в музее Керчи.

Говоря о своем аресте в Польше во время лекционного тура, Бутягин заявил о разочаровании Европой.