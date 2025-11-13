Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актрису Яну Троянову* к восьми годам колонии общего режима по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Об этом сообщают прокуратура Москвы и Следственный комитет.

Суд признал Троянову* виновной в публичном возбуждении ненависти и вражды по признаку национальности с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК), в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК ) и неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Суд также назначил Трояновой* штраф в размере 250 тыс. рублей и на четыре года запретил актрисе публиковать посты в соцсетях. Приговор еще не вступил в силу.

По данным следствия и суда, в июне 2024 года актриса допустила в интервью изданию с «антироссийскими позициями и взглядами» высказывания, которые формировали «враждебно-ненавистническое отношение» к русским и обосновывали насилие против них. Троянова* в частности заявила, что россияне «заслуживают» слышать призывы убивать русских из-за боевых действий на Украине.

Актриса также призывала к посягательству на жизнь президента России, добавили в СК. Видео ее интервью было выложено в открытый доступ. Кроме того, с апреля по сентябрь 2025 года она дважды была привлечена к административной ответственности по статье КоАП о нарушении деятельности иноагента. Это влечет за собой возбуждение уголовного дела.

После начала военной операции в 2022 году Троянова* осудила действия российских властей и покинула Россию. В ноябре 2023 года Минюст включил ее в реестр иноагентов. Росфинмониторинг в июле 2024 года внес актрису в список террористов и экстремистов. После возбуждения уголовного дела она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.

* внесена Минюстом в реестр иностранных агентов