Воронежский гарнизонный суд приговорил бывшего замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению Валерия Муминджанова к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки в размере 17,95 млн рублей, передает ТАСС.

Муминджанов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере суммы взятки. Кроме того, обвиняемого лишили воинского звания генерал-майор и запретили ему занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанных с решением организационно-распорядительных административных полномочий, на протяжении шести лет.

Адвокат Сергей Бородин сообщил ТАСС, что приговор будет обжалован. Защита может сделать это в 15-дневный срок во Втором Западном окружном суде.

Дело Муминджанова

Валерия Муминджанова задержали в сентябре 2024 года в Воронеже, затем этапировали в Москву. В том же месяце его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ; максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Экс-замкомандующего ЛВО утверждал, что обвинение против него построено на «путаных и противоречивых» показаниях и оговоре.

По данным источников РБК, уголовное дело против Муминджанова строится на показания предпринимателя Олега Требунских, который проходил подозреваемым по другому делу о мошенничестве и заключил с прокуратурой досудебное соглашение. В материалах дела, на которые ссылались источники издания, было указано, что Требунских и Муминджанов знакомы с 2003 года — они были соседями, общались семьями и ходили друг к другу в гости.

В январе 2017-го они якобы встретились в Большом Козловском переулке недалеко от здания Министерства обороны. По показаниям Требунских, с этого момента по 2023 год он платил Муминджанову взятки за покровительство при исполнении его организациями контрактов по гособоронзаказу. Экс-замкомандующего ЛВО свою вину отрицал и утверждал, что просил Требунских по-дружески помочь его семье в периоды командировок.

«В городе Воронеже был очень редко в связи с длительными командировками. <…> И в силу сложившихся между нами дружеских отношений я просил Требунских оказывать финансовую помощь моей семье в размере от 100 до 150 тыс. рублей. Требунских в период с начала 2019 года по декабрь 2023 года передавал через мою супругу суммы в размере 100-150 тыс. рублей», — пояснил он в ходе одного из судебных заседаний.

Муминджанов предположил, что Требунских мог расценил передаваемую ему сумму как взятку. Кроме того, экс-замкомандующего ЛВО осознал, что «такая практика недопустима для военнослужащих и создавала конфликт интересов».

Следственный комитет (СК) уточнил, что Муминджанов, будучи главой Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, получил взятку на сумму более 20 млн рублей. За эти деньги он должен был способствовать тому, чтобы госконтракты по поставке в армию обмундирования заключались с определенными коммерческими фирмами.

Общая сумма госконтрактов, заключенных в 2017-2023 годах, превышала 1,5 млрд рублей. Поставки в том числе предусматривались в зону военной операции на Украине.

Желание уйти на СВО

Муминджанов неоднократно сообщал о своем желании отправиться в зону проведения военной операции на Украине. В частности, после ареста в сентябре 2024 года его адвокат Карина Лубенец рассказала, что ее подзащитный «первым делом заявил, что хочет вернуться в зону СВО».

По словам правозащитницы, Муминджанов узнал об уголовном деле, находясь в зоне боевых действий. После ареста он якобы утверждал, что ему «неудобно и стыдно перед бойцами, потому что в СИЗО он спит, читает книжки, когда там люди делом заняты, он к такому размеренному графику не привык».

В марте 2025 года Муминджанов во время судебного заседания попросил отправить его в зону военной операции.