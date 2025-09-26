Заслуженный артист России, режиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в ночь на 26 сентября после девяти месяцев пребывания в коме. Президент России Владимир Путин направил матери и вдове режиссера телеграмму, соболезнования также выразили министры, дипломаты, депутаты, журналисты и артисты, руководство РПЦ и Духовного управления мусульман России. Как вспоминают Кеосаяна — в подборке RTVI.

Жена Кеосаяна, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поблагодарила всех, «кто молился» за ее супруга, и попросила не беспокоить семью звонками. С такой же просьбой обратилась к подписчикам в соцсетях бывшая жена режиссера актриса Алена Хмельницкая, написав, что они переживают горе.

Президент России Владимир Путин

Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна [мать и жена Кеосаяна. — RTVI], примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Ушел из жизни выдающийся режиссер, сценарист, актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. <…> Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху — всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России.

Это тяжелая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи. <…> Человек многогранный, жизнерадостный, душевно щедрый и внимательный, он обладал энергией, которой хватало на всех — семью, друзей, коллег. Именно таким он останется в наших сердцах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова

Ушел Тигран. Мои глубочайшие соболезнования всем нам. Он был одним из самых добрых людей, которых я знаю. Невероятная энергетика доброжелательности. Стопроцентно настоящая, ни капли не наигранная. В этом он был уникален.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов

Судьба оказалась к замечательному кинорежиссеру жестока. <…> Многомесячная борьба этого талантливого человека за жизнь завершилась. Очень горько… Мои глубокие соболезнования Маргарите Симоньян и их с Тиграном детям. Как много он мог бы снять еще фильмов и телепрограмм, радуя многочисленных поклонников своим остроумием, талантом, вдохновляя патриотизмом.

Замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов

Сообщение о смерти Кеосаяна — это тяжелейшая новость для Марго, она сама сейчас борется со страшной болезнью. Тигран давно болел, все переживали из-за этого. Возможно, переживания и ее здоровье пошатнули. Я с ним не был близко знаком, периодически по-доброму стебался. Я очень сочувствую Маргарите. Я познакомился с Тиграном через его творчество. «Заяц над бездной» — шикарный фильм. Сил и терпения Маргарите.

Замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки

Прощай, Тигран. Я никогда не забуду нашу первую встречу в клубе «Пилот»… Ты всегда был добр ко мне. Каждый твой звонок был теплым воздухом. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь… Мои соболезнования, любимая Марго, всей вашей семье и всем близким.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев

Тигран — талантливейший и сильнейший человек. Он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем. Плоть не выдержала столь высоких оборотов, жизни в режиме вспышки… Скорбим все.

Помощник президента России Владимир Мединский

Он был талантливым человеком и умел щедро дарить душевное тепло. Много лет знал его как человека слова. Семья, Родина, созидание, любовь в ближнему — были смыслом его жизни. Никогда не терял чувства юмора и свято верил в Победу. Судьба бывает несправедлива, иногда — очень.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

У него был редкий дар вести честный и откровенный разговор со зрителем на самые важные темы: о любви и верности, о долге и чести, о смешном и трагическом в нашей жизни. Созданные им фильмы, исторические проекты, телевизионные программы узнаваемы с первой минуты: изящные, ироничные, пронизанные светлой грустью и глубокой любовью к своим героям, к Отечеству и к жизни во всех ее проявлениях.

Уход Тиграна Кеосаяна — это невосполнимая потеря для его семьи, родных и близких, друзей и коллег. Он умел заряжать своей энергией, поддерживать в трудную минуту, находить нужные слова.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев

На протяжении многих лет этот жизнерадостный и харизматичный человек восхищал своим многогранным талантом. Его ценили и уважали за активную гражданскую позицию, искренность, оптимизм, неподражаемое чувство юмора. Созданные Тиграном Кеосаяном фильмы любимы зрителями, а его телепроект «Международная пилорама» отличался неподражаемым сатирическим стилем. В нашей памяти Тигран Кеосаян навсегда останется патриотом России, большим профессионалом и надежным товарищем.

Народный артист России, певец и музыкант Юрий Антонов

Кошмар! Столько на плечи женщины [Маргариты Симоньян] свалилось: у нее операция тяжелейшая была, а теперь муж умер. Я очень опечален этой новостью… Тигран — потрясающий человек, веселый, юморной, энергичный. Можно только лучшие слова сказать о нем. Он — профессионал своего дела. Приношу большие соболезнования. Такие несчастья в одну семью — это чересчур.

Заслуженный артист России, певец и композитор Игорь Саруханов

Я очень надеялся, что он выкарабкается, но такова воля Божья. Я выражаю соболезнования всей стране, потому что ушел человек, который играл определенную важную роль. Он, конечно, был очень большим авторитетом. Это надо было тоже суметь заслужить. Только такой человек, как Тигран, мог это сделать. Он был очень большим, сильным, мощным, в то же время веселым человеком с самоиронией. Я потерял своего друга. Что делать дальше, я даже не знаю.

Теле- и радиоведущая, актриса Яна Поплавская

Врачи не боги, а у Бога свой промысел. <…> Соболезнования семье, всем близким, его детям! Сил, чтобы пережить эту беду. Именно для семьи это самый сильный удар и самые горькие слезы. Мне очень жаль, что теперь Тигран не вырастит своих маленьких детей. Он был очень хорошим отцом. Дай Бог здоровья Маргарите. Я не представляю, как ей сейчас тяжело. <…> Царствие небесное, Тигран! Ты был хорошим другом, братом, мужем и коллегой. Мы все там будем. Плачу.

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Александр Збруев

Не стало Тиграна? Боже ты мой… Я не хотел бы говорить много. Потому что там трагедия в семье. Я просто очень переживаю, что это произошло. Сочувствую и сожалею. О талантливых людях, которые уходят… Я снимался в его картине «Бедная Саша». Мы плотно общались. И за этот фильм он получил ТЭФИ, а я… Нет, не буду про себя. А это высшая награда! Светлая ему память!

Заслуженный артист России, актер театра и кино Георгий Мартиросян

Кеосаян был трудоголиком, у него все время возникали какие-то идеи. Все то, что он воплощал, всегда было интересно. [Его уход] — это, конечно, ужасно. Бедный Тиграша, потому что мы с ним работали не один раз, и он был удивительным человеком. Огромная печаль, к сожалению, не вернули его из этой комы. Это ужасно для близких, родных и товарищей, которые остаются в этой профессии. Низкий поклон ему за то, что он был и есть в этой жизни. Все то, что он делал, было замечательно и радостно.

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин

Тигран был не просто режиссер талантливый. Он для всех, кто работает на НТВ, был еще коллегой. А для тех, кто знал его лично, он был таким человеком безумной теплоты, энергетики, веселья. Он никогда, мне кажется, не унывал, я, по крайней мере, никогда не видел его даже просто грустным. Много было у него талантов. Будет ужасно его не хватать. Наши соболезнования Маргарите.

Гендиректор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров

Это, конечно, большая потеря для нашего кино и для журналистики — он много работал на телевидении. Это очень печально, и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую [картину] делал в моем объединении еще в советское время.

Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян

Когда мы встречались с Тиграном, мы старались друг друга рассмешить, как бы, даря друг другу хорошее настроение. А сегодня получилось все наоборот: трагедия утраты Тиграна Кеосаяна пронзила мне сердце, хоть мы все знали, и я в том числе, что надежда слабая. Но мне хотелось верить, и я верил, что он победит. Наша страна его очень любила. Она видела в нем защитника, остроумного человека, талантливого режиссера, замечательного мужа и чувствовала его горячее сердце. Вот, уж действительно, безвременно… Я поймал себя на мысли о том, что его яркая, зубастая телепередача [«Международная пилорама»] до сих пор поздно вечером каждую субботу рефлекторно тянет меня включить телевизор. Но, увы!..

Ведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева

До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите — держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная.

Министр культуры России Ольга Любимова

Ушел из жизни талантливый режиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Эдмондович Кеосаян. Его творческая жизнь была яркой и многогранной. Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории. <…> Тигран Эдмондович был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и зрителям. Несомненно, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства нашей страны.

Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук

Тигран для меня — символ эпохи смелости, времени, когда можно было пробовать все. Мы были молоды, мы хотели творить: снимались в проектах друг друга, «на коленке» делали клипы и короткие метры и горели кино.

Народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный

Тигран Кеосаян был человеком с ярким характером, твердыми убеждениями и безграничной любовью к своему делу и Родине. Его работы отличались особым авторским почерком и искренней преданностью профессии.