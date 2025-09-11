Таксист в Стамбуле украл у продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии $12 тыс (почти 1 млн рублей). Об этом они рассказали в беседе с Инфо24.

По словам Пригожина, вместе с супругой они находились в одном из ресторанов Стамбула, после чего решили воспользоваться услугами такси. Поездку пара хотела оплатить наличными, но водитель не принял купюры из-за того, что они были якобы старого образца. Таксист попросил расплатиться банковской картой, но она не сработала.

«Будьте аккуратны с таксистами в Турции. Водитель просто нас развел. Там же цифры со множеством нулей на счетчике выдает, а в этих лирах-шмирах очень сложно разобраться. Несколько раз терминал оплаты выдавал ошибку. А потом с кредитки списались 12 тыс. долларов, о чем я сразу не понял», — поделился Пригожин.

Он добавил, что успел сфотографировать автомобиль перед тем, как водитель скрылся. Пара обратилась в полицию, которая оперативно нашла злоумышленника и заставила его вернуть всю сумму в лирах.

В разговоре с телеграм-каналом «Звездач» Пригожин уточнил, что таксиста задержали на сутки.

«Мы включили Google, показали и объяснили начальнику охраны, кто мы и что мы не впервые. Ну некрасиво, когда себя так ведут официальные такси! И они помогли, заставили этого человека принести нам сундук лир. Предостережение никогда не помешает. Нужно быть очень аккуратными», — подчеркнул продюсер.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность решения Хамовнического суда о возвращении народной артистке России Ларисе Долиной квартиры. Певица стала жертвой мошенников в 2024 году. Злоумышленники убедили ее продать недвижимость и перевести деньги на якобы «безопасный счет». В результате Долина отдала аферистам 180 млн рублей, включая сбережения на сумму 68 млн рублей.

Квартира певицы перешла в собственность преподавательницы английского языка Полины Лурье, которая утверждала, что не имеет никакого отношения к сделке. В августе 2024 года певица подала иск об оспаривании договора, обвинив покупательницу своей квартиры в наивности, неосмотрительности и «постоянном давлении». В сентябре Полина Лурье направила в суд встречный иск, потребовав выселить певицу из квартиры вместе с ее дочкой и внучкой.

По уголовному дело о мошенничестве были задержаны Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. В январе суд обязал их вернуть Долиной 69 млн рублей.