Вместо внедрения искусственного интеллекта (ИИ) российским чиновникам нужно решать давнюю проблему ЕГЭ и приводить его в соответствие со школьной программой, чтобы родителям не приходилось платить репетиторам. Об этом заявил RTVI председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя заявления Рособрнадзора.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в интервью «Ведомостям», что его ведомство рассматривает возможность применения ИИ для проверки заданий ЕГЭ. Он добавил, что часть заданий уже обрабатывается компьютером, и оценки за них выставляются автоматически.

«Все проблемы ЕГЭ решили, только ИИ не хватает!» — прокомментировал Миронов заявление главы Рособрнадзора.

По его словам, чиновники годами хвалились, что ЕГЭ позволил исключить человеческий фактор, предвзятость и коррупцию.

«А кто будет исключать ошибки искусственного интеллекта? Как выпускники будут оспаривать решения, вынесенные с помощью ИИ?» — задается вопросами парламентарий.

Миронов подчеркнул, что российским чиновникам нужно не ИИ внедрять, а приводить ЕГЭ в соответствие со школьной программой, чтобы родителям не приходилось платить «бешеные деньги» репетиторам, а школьных знаний хватало для подготовки к экзаменам.

Сейчас эта подготовка полностью «на коммерческих рельсах», и проблема не решается десятилетиями, указал лидер «Справедливой России».

«Тут свой человеческий интеллект чиновникам надо включать, а не искусственный!» — заключил Миронов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил ТАСС, что отмена ЕГЭ в ближайшие годы не планируется.