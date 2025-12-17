Младшему сыну американского режиссера Роба Райнера предъявили обвинение в убийстве своих родителей, пишет Reuters. Тела режиссера и его супруги Мишель были найдены в их доме в прошедшие выходные.

По данным агентства, 32-летний Ника Райнера арестовали 14 декабря. Через два дня 16 декабря окружной прокурор Натан Хохман на пресс-конференции сказал, что потеря супругов Райнеров — не просто трагедия.

«Мы приложим все усилия, чтобы привлечь убийцу к ответственности», — подчеркнул он.

По словам Хохмана, предъявленные Нику Райнеру может грозить пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь. При этом он отметил, что решение о том, будут ли прокуроры добиваться высшей меры, еще не принято. Хохман добавил, что сторона обвинения учтет мнение семьи погибших.

На вопрос о орудии убийства окружной прокурор ответил, что эта информация будет раскрыта в суде. По его словам, обстоятельства, время и причина смерти будут установлены после проведения вскрытия.

Также, как отмечает Reuters, возможный мотив преступления не раскрывается. По данным СМИ, накануне трагедии Ник Райнер, который долгое время боролся с наркозависимостью, поссорился с родителями на праздничной вечеринке.

В ходе пресс-конференции прокурор Хохман не стал отвечать, находился ли Райнер-младший под воздействием наркотиков или алкоголя при аресте и давал ли показания полиции.

Робу Райнеру было 78 лет. Он работал над такими фильмами, как «Гарри встретил Салли» (1989), «Несколько хороших парней» (1992), «Американский президент» (1995), «Пока не сыграл в ящик» (2007), «А вот и она» (2013). Также Райнер сыграл отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-Стрит» (2013) и приняо участие в фильмах и сериалах «Сбрось маму с поезда» (1987), «Неспящие в Сиэттле» (1993), «Клуб первых жен» (1996), «История о нас» (1999), «Студия 30» (2006—2013), «Новенькая» (2011—2018), «Когда мы восстанем» (2017), «Голливуд» (2020), «Медведь» (2022 — настоящее время).

Кроме того, Райнер — один из создателей кинокомпании Castle Rock Entertainment. Роб и Мишель поженились в 1989 году, у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми.